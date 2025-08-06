El cafè del matí augmenta l’esperança de vida, segons el cardiòleg Aurelio Rojas
El prestigiós especialista en cardiologia explica els efectes beneficiosos d’aquesta beguda en la salut cardiovascular, avalats per nombrosos estudis científics
El reconegut cardiòleg Aurelio Rojas ha revelat que consumir cafè al matí està associat amb una esperança més gran de vida i un menor risc de tenir infarts. Aquesta afirmació es basa en un creixent nombre d’estudis científics que avalen els efectes beneficiosos d’aquesta popular beguda, que van molt més enllà de mantenir-nos desperts o convertim en adults funcionals després del so del despertador. Segons Rojas, el cafè aporta efectes positius significatius per a la salut cardíaca, una informació que ha compartit amb els seus seguidors a través de les seues xarxes socials.
Aurelio Rojas s’ha consolidat com una figura rellevant en l’àmbit de la cardiologia espanyola. Format en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Màlaga, ciutat on actualment exerceix la seua professió, va completar la seua especialització en cardiologia durant la seua residència mèdica. La seua formació es va veure enriquida amb una estada en el prestigiós Hospital Lenox Hill de Nova York, on es va especialitzar en imatge cardíaca i malalties cardíaques estructurals. En l’actualitat, compagina la seua activitat clínica amb la docència i la divulgació científica, havent aconseguit gran popularitat en xarxes socials, on comparteix regularment consells i recomanacions sobre salut cardiovascular.
Els beneficis cardiovasculars del cafè recolzats per la ciència
Els estudis científics a què fa referència el Dr. Roges han demostrat que el consum moderat de cafè està associat amb una reducció del risc de malalties cardiovasculars. La cafeïna i altres compostos presents en aquesta beguda, com els antioxidants, semblen tenir un efecte protector sobre el sistema circulatori. Aquestes troballes contradiuen la creença popular que el cafè podria ser perjudicial per al cor, especialment en persones amb pressió arterial elevada.
"Les persones que prenen cafè al matí tenen més esperança de vida i menor risc d’infart", ha explicat el cardiòleg a les seues publicacions. Aquesta afirmació se sustenta en investigacions que han seguit milers de consumidors habituals de cafè durant dècades, observant millors resultats de salut a llarg termini en comparació amb els qui no el consumeixen. Segons aquests estudis, beure entre una i tres tasses diàries podria ser la quantitat òptima per obtenir aquests beneficis sense efectes adversos.
Com actua el cafè en el nostre organisme?
Segons explica el Dr. Roges, els efectes beneficiosos del cafè sobre el cor es deuen a diversos mecanismes. D’una banda, conté compostos amb propietats antiinflamatòries i antioxidants que combaten l’estrès oxidatiu, un dels factors implicats en el desenvolupament de malalties cardiovasculars. D’altra banda, alguns estudis suggereixen que el consum regular i moderat de cafè podria millorar la sensibilitat a la insulina i reduir el risc de diabetis tipus 2, una condició estretament vinculada amb problemes cardíacs.
No obstant, el cardiòleg adverteix que aquests beneficis s’associen principalment al cafè negre, sense afegits com a crema, llet sencera o grans quantitats de sucre, que podrien contrarestar els seus efectes positius. Així mateix, recomana evitar el seu consum en les hores prèvies a ficar-se al llit, ja que podria interferir amb la qualitat del son, un altre factor determinant per a la salut cardiovascular.
Qui hauria de limitar el consum de cafè?
Malgrat els seus beneficis, el Dr. Roges matisa que no totes les persones haurien de consumir cafè en les mateixes quantitats. Aquells amb trastorns d’ansietat, arrítmies específiques o insomni podrien necessitar limitar la seua ingesta o evitar-la per complet. També assenyala que la resposta individual a la cafeïna varia considerablement, per la qual cosa cada persona ha d’observar com reacciona el seu organisme.
Els pacients amb hipertensió no controlada o que prenen determinats medicaments també haurien de consultar amb el seu metge abans de consumir cafè habitualment. L’especialista insisteix que, com passa amb la majoria dels aliments i begudes, la clau està en la moderació i a adaptar el consum a les necessitats i característiques individuals de cada persona.