El Jubileu para al Sant Crist de Balaguer
Més d’un miler de joves de la diòcesi de Getafe visiten el santuari de Balaguer en el seu retorn de Roma. Missa multitudinària després de 16 hores d’autocar
Un grup de joves van posar ahir a les portes del santuari de Sant Crist de Balaguer. - L.G.
Assistents a la missa celebrada a la basílica. - L.G.
Després de la parada, van seguir el viatge cap a Madrid. - MAGDALENA ALTISENT
Un total de 1.200 joves de la diòcesi de Getafe van desembarcar ahir a primera hora a la basílica del Sant Crist de Balaguer, on van fer parada en el retorn del seu viatge a Roma després de participar en el Jubileu de la Joventut. Després de 16 hores de viatge, es van aturar a la capital de la Noguera per poder visitar el santuari, on van ser rebuts pel rector, Joan Pujol, i sor María Victoria Triviño, responsable de la comunitat de les Clarisses de Balaguer. El temple es va quedar petit durant la celebració de la multitudinària missa, fet que va obligar desenes de joves a seguir-lo des del carrer.
Enrique Alonso, delegat de Joventut de la diòcesi de Getafe, va explicar a SEGRE que van sortir el 27 de juliol passat cap a Barcelona, on van assistir a una missa a la Sagrada Família, i de la capital catalana van viatjar fins a Bordighera, al nord d’Itàlia. “Allà vam fer 48 hores de formació, trobades i tallers”, va afegir. Després van ser a Siena i van acabar a Roma per participar en el Jubileu de la Joventut (vegeu el desglossament). “Veure que aquests joves, que podrien ser a la platja o en un festival de música amb els amics, decideixen compartir aquesta experiència els fa ser exemple davant d’aquells que diuen que la joventut està fatal i no té esperança”, va assegurar. Sobre la seua parada al Sant Crist de Balaguer, Alonso va admetre que es va fer per motius logístics, després de diverses hores de viatge, però també “perquè feia temps que volíem conèixer aquesta basílica i poder gaudir d’aquest lloc tan meravellós”.
Presència de pelegrins lleidatans a Roma
Els actes del Jubileu dels Joves presidits pel papa Lleó XIV el cap de setmana passat a l’esplanada de Tor Vergata, als afores de Roma, van congregar més d’un milió de persones. El papa va oficiar l’acte més multitudinari del seu acabat d’estrenar pontificat congregant centenars de milers de joves de 146 països arribats a Roma per a l’ocasió. Entre els assistents, hi havia joves de les diòcesis de Lleida, Urgell i Solsona. El pròxim Jubileu de la Joventut serà a Seül l’any 2027.