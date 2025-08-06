Ni de postres ni amb pernil: aquestes són les millors receptes amb meló per aprofitar al màxim la fruita de l’estiu
Aquesta fruita versàtil s’incorpora a entrants, amanides, plats calents i còctels, destacant pel seu sabor i propietats saludables
El meló és una fruita imprescindible durant la temporada estival. Però més enllà de ser l’acompanyant perfecte del pernil serrà o unes postres refrescants, aquesta fruita hidratant i nutritiva ofereix infinites possibilitats culinàries. Els experts en nutrició destaquen les seues propietats beneficioses, mentre els xefs més innovadors proposen elaboracions que permeten disfrutar del seu sabor dolç i la seua textura sucosa en plats tant salats com dolços.
Durant els últims anys, el consum de meló ha augmentat significativament, especialment en els mesos de més calor. La seua versatilitat a la cuina permet adaptar-lo a diferents tipus de receptes, des d’entrants sofisticats fins postres lleugeres. Una de les elaboracions més refrescants és la sopa freda de meló amb alvocat a la llima, perfecta per combatre les altes temperatures. La seua preparació és senzilla: s’eliminen les llavors i la closca del meló, es talla a trossos juntament amb l’alvocat pelat, i es processen tots els ingredients en una liquadora fins obtenir una crema homogènia que s’ha de servir molt freda.
Broquetes de formatge i meló: un entrant lleuger amb toc gurmet
Entre les propostes més innovadores destaquen les broquetes de formatge i meló amb pols de pernil, un entrant lleuger ideal per a ocasions especials. Aquesta recepta fusiona la clàssica combinació de meló i pernil, afegint boletes de mozzarella per crear una experiència gastronòmica diferent. Per a quatre persones es necessita un quart de meló, 12 boletes de formatge mozzarella i tres talls de pernil serrà.
L’elaboració comença fent semiesferes de meló, reservant-les cobertes per evitar que es ressequin. El toc mestre està en la preparació de la pols de pernil: els talls es col·loquen sobre paper absorbent i s’introdueixen al microones a màxima potència durant 20-30 segons. Una vegada seques, es piquen fins convertir-les en una fina pols que aportarà intensitat i contrast al plat. Per al muntatge, es trinxa una bola de mozzarella juntament amb dos semiesferes de meló i es passa per la pols de pernil.
Amanida de meló i formatge feta: frescor mediterrània a cada mossegada
Una altra proposta refrescant és l’amanida de meló i formatge feta, perfecta per als àpats estiuencs. El meló aporta frescor i un toc dolç que complementa magníficament la vinagreta, mentre que el formatge feta afegeix un sabor més intens. La presentació en gotets individuals resulta especialment atractiva i pràctica.
Per preparar aquesta amanida per a quatre comensals es necessita una rodanxa de meló, entre 16 i 20 glaçons de formatge feta, dos cullerades de sèsam torrat, dos cullerades de grans de magrana, 50 grams de ruca, oli d’oliva, vinagre de Mòdena, all en pols, sal i, opcionalment, pics de pa. El procés consisteix a tallar el meló en quadradets, cobrir el formatge feta en sèsam, extreure els grans de granada i rentar la ruca. La vinagreta es prepara barrejant vinagre, sal, all en pols i oli d’oliva en un pot tancat que s’agita vigorosament.
Meló a la planxa: reinventant les postres tradicionals
Per als qui busquen postres diferents i lleugeres, el meló a la planxa amb cítrics representa una opció sorprenent. Aquest plat combina lingots de meló caramel·litzats amb una refrescant crema de llimó i diverses fruites cítriques, creant un contrapunt perfecte entre el dolç i l’àcid. És especialment recomanable per finalitzar dinars o sopars copiosos.
Els ingredients per a quatre persones inclouen 150 grams de lemon curd o crema de llimó, dos rodanxes de meló, una taronja, una aranja, una mandarina i una cullerada de mantega. La preparació comença amb la crema de llimó, que es reserva en fred. Després, es tallen quatre lingots de meló i es pelen a sang les fruites cítriques. En una paella amb mantega, es marquen els lingots de meló fins que caramel·litzi la seua superfície. Finalment, es munta el plat col·locant una capa de crema de llimó, un lingot de meló caramel·litzat i grills de les diferents fruites per sobre.
Propietats nutricionals del meló en la dieta mediterrània
El meló no només destaca per la seua versatilitat culinària, sinó també pels seus importants beneficis per a la salut i el seu perfecte encaix en la dieta mediterrània. Amb un alt contingut en aigua (aproximadament el 90% de la seua composició), és una fruita ideal per mantenir la hidratació durant els mesos d’estiu. A més, té una baixa aportació calòrica, aproximadament 34 calories per cada 100 grams, el que el converteix en un aliat perfecte per a dietes de control de pes.
Els nutricionistes subratllen la seua riquesa en vitamines, especialment A i C, fonamentals per al sistema immunològic i la salut ocular. També conté importants minerals com el potassi, que ajuda a regular la pressió arterial, i antioxidants que combaten els radicals lliures. El seu contingut en fibra afavoreix el trànsit intestinal i proporciona sensació de sacietat, aspectes valorats pels qui busquen una alimentació equilibrada el 2025.
Com seleccionar el meló perfecte per a les teues receptes?
L’elecció d’un bon meló resulta fonamental per a l’èxit de qualsevol recepta. Els experts recomanen fer atenció a tres aspectes clau: l’aroma, el pes i la textura. Un meló en el seu punt òptim de maduració ha de desprendre una olor dolça i característica, especialment a la zona on estava unit a la planta. S’ha de sentir pesada en relació amb la seua mida, la qual cosa indica un alt contingut en aigua i suc.
Quant a la textura, la pell ha de cedir lleugerament en pressionar amb els dits l’extrem oposat a la tija, sense arribar a estar tova. Els melons de la varietat Pell de Gripau, molt populars a Espanya, presenten el seu millor moment quan la pell mostra un color verd groguenc amb taques o "escriptures" ben definides. Els cantalup han de tenir la xarxa de la superfície ben marcada i un color ataronjat intens a sota.