INCLUSIÓ
Projecte d’Aspros per ajudar els seus padrins amb discapacitat intel·lectual
La Fundació Aspros impulsa un projecte focalitzat en l’envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual que viuen a la residència Casa Nostra a Sudanell.
Aquesta iniciativa, que compta amb el suport econòmic de la Fundació La Caixa, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envellir, un col·lectiu especialment vulnerable que sovint pateix deteriorament físic i cognitiu prematur.
Aquest projecte també ha de servir per promoure la seua inclusió social, autonomia i oferir-los una ajuda integral i personalitzada per donar resposta una problemàtica social emergent. La col·laboració de la Fundació La Caixa en el marc de la Convocatòria de Projectes Socials Catalunya 2024 permetrà portar a terme una reforma a la Casa Nostra de Sudanell per crear una àrea destinada a activitats físiques i de lleure. A més, s’implementarà una aplicació mòbil focalitzada a l’estimulació cognitiva de les noranta-sis persones que participen en el projecte.