Diari Segre busca repartidor/a per a Lleida ciutat
S’ofereix contracte indefinit amb jornada parcial i incorporació immediata
SEGRE ha iniciat un procés de selecció per incorporar personal al seu equip de repartiment a Lleida ciutat. L’oferta laboral està orientada a cobrir una vacant amb contracte indefinit i possibilitat d’incorporació immediata, la qual cosa representa una oportunitat d’ocupació estable en el sector de la distribució de premsa.
La posició oferta preveu una jornada parcial de dilluns a diumenge, en horari de 5:30 a 8:30 hores, amb un dia de descans setmanal i un cap de setmana lliure al mes. Aquestes condicions permeten compatibilitzar la feina amb altres activitats, sent una opció atractiva per als qui busquen un complement laboral amb horari reduït però constant.
Requisits i procés de sol·licitud
Entre els requisits valorats per l’empresa destaquen la puntualitat i la responsabilitat, qualitats essencials per garantir la distribució efectiva del diari. Els interessats en formar part d’aquest projecte han d’enviar el seu currículum vitae al correu electrònic borsadetreball@segre.com per participar en el procés selectiu.
