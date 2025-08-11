Aquest és el truc per donar el punt perfecte al gaspatxo, segons un gran xef
La tècnica revelada pel prestigiós cuiner espanyol José Andrés per aconseguir l’equilibri ideal entre cremositat i sabor
Les altes temperatures ens obliguen a replantejar-nos la nostra alimentació diària. Els guisats i plats calents cedeixen protagonisme a opcions més refrescants, i entre elles, el gaspatxo es consolida com a referent estival en la gastronomia espanyola. Aquesta sopa freda, emblema de la nostra cuina tradicional, ha estat objecte d’atenció per part del reconegut xef internacional José Andrés, que ha compartit el seu particular secret per assolir el punt perfecte.
El cuiner asturià, que ha portat la dieta mediterrània a platós internacionals com el programa nord-americà Waffles + Mochi, produït per Michelle Obama, revela un truc senzill però efectiu per aconseguir un gaspatxo equilibrat. Lluny de recórrer a ingredients com a pernil o ou, que poden resultar pesats en època estival, José Andrés aposta per una tècnica tradicional que suavitza certs components sense restar-los la seua essència aromàtica.
La proposta del xef torna a la base d’aquest plat andalús, però afegeix un matís que marca la diferència: blanquejar la ceba i l’all en aigua freda. Aquest mètode redueix la intensitat de sabor d’aquests ingredients sense afectar la seua aportació aromàtica, evitant així que dominin el conjunt i aconseguint un resultat més refrescant i harmònic.
Un clàssic mediterrani amb sabor renovat
El gaspatxo representa la quinta essència de la dieta mediterrània i constitueix una expressió genuïna de la cultura gastronòmica espanyola. La combinació de tomata, cogombre, pebrot, ceba i oli d’oliva no només resulta nutritiva sinó perfecta per combatre les temperatures estiuenques que se senten en aquest 2025.
L’interessant de la tècnica proposada per José Andrés és que respecta la tradició mentre millora l’experiència gustativa. En blanquejar ceba i all, elements que poden resultar agressius per a alguns paladars, aconsegueix que el gaspatxo mantingui la seua personalitat però amb un perfil més amable, especialment apreciat quan es busca frescor i lleugeresa.
Preparació pas a pas segons el mètode del xef
Segons explica el propi José Andrés, elaborar aquest gaspatxo requereix aproximadament 20 minuts, sent la major part del temps dedicat a la preparació dels ingredients. La recepta necessita:
- Una ceba tendra
- Un pebrot verd
- Un all
- Quatre tomates madures
- Un cogombre
- Sal al gust
- Oli d’oliva verge extra
- Vinagre (preferentment de vi o de Jerez)
El procés comença amb un rentat minuciós dels vegetals i el seu posterior trossejat. A continuació, es barregen amb sal i oli durant uns minuts per iniciar la integració de sabors. El pas diferencial arriba amb el blanquejat previ de ceba i all, submergint-los breument en aigua freda per suavitzar la seua intensitat.
Posteriorment, s’afegeix vinagre i més oli al vas de la batedora, on es processen tots els ingredients fins aconseguir una textura homogènia i cremosa. Després d’ajustar el punt de sal, el gaspatxo queda llest per servir, destacant per la seua frescor i equilibri de sabors, ideal per als calorosos dies que ens esperen aquest estiu de 2025.