Continua la calor asfixiant: es preveu que aquest dilluns s'arribi als 42 graus a Lleida
Avui s'assolirà el pic màxim d'aquesta onada de calor
El segon dia d’aquesta onada de calor va deixar aquest diumenge temperatures màximes que van arribar ls 41 graus a Tremp o que bé els van vorejar a Seròs (40,9). Així mateix, es va arribar als 40 graus o més a Lleida capital, Albesa o Artesa de Segre, entre altres localitats lleidatanes. Els paraigües, ventalls i els barrets van ser grans aliats per als valents que es van atrevir a sortir a fer un volt, com es va poder veure al mercat de Torrefarrera.
Per la seua part, veïns de la capital del Segrià van aprofitar per sortir de casa durant el matí, però a mesura que va avançar el dia, la presència de persones al carrer es va anar reduint. Els bancs situats sota l’ombra van ser espais sol·licitats per aquells que volien descansar.
A Catalunya la temperatura més elevada es va registrar a Vinebre amb 41,9 graus, segons dades del Meteocat.
Per a avui, les previsions meteorològiques apunten que es podria assolir el pic màxim de calor, i arribar als42 graus en localitats com la mateixa Lleida o Tàrrega. En aquest sentit, Protecció Civil manté activa l’alerta per calor intensa a la meitat oest i sud de Catalunya fins a mitjans d’aquesta setmana i demana als ajuntaments que habilitin per a la ciutadania llocs frescos o sales amb aire condicionat. En paral·lel, els avisos de calor nocturna s’estendran a més comarques, afectant ja tot el litoral i prelitoral català i les comarques de Lleida i Terres de l’Ebre. El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va explicar que agricultors han previst treballar en torns partits començant a les 7 per evitar les hores de més calor i amb pauses d’hidratació