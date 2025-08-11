El SEPE ho confirma: subsidi de fins 6.660 euros per a cotitzacions insuficients en alguns casos
Aquest ajut econòmic està dirigit a treballadors amb menys de 360 dies cotitzats que busquen feina activament i compleixen requisits d’ingressos
El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ofereix un subsidi per cotitzacions insuficients, una prestació fonamental per a milers de treballadors espanyols que no assoleixen el mínim de 360 dies cotitzats necessaris per accedir a la prestació contributiva convencional. Aquest suport econòmic, que pot arribar fins els 6.660 euros anuals, representa un salvavides per als qui han perdut la seua feina de manera involuntària sense haver completat el període mínim de cotització.
La finalitat d’aquesta ajuda és proporcionar un suport bàsic durant el procés de recerca activa d’ocupació o formació professional. El subsidi està dissenyat com un mecanisme complementari dins del sistema de protecció social espanyol, garantint un suport temporal a treballadors en situació vulnerable per la insuficiència de les seues cotitzacions prèvies, mentre es reincorporen al mercat laboral.
És important destacar que aquesta prestació no té caràcter universal, sinó que la seua concessió està condicionada al compliment de diversos requisits establerts per la normativa vigent, buscant equilibrar la solidaritat social amb la sostenibilitat del sistema de protecció per atur.
Requisits imprescindibles per sol·licitar el subsidi
Per poder beneficiar-se d’aquest ajut econòmic, els sol·licitants s’han de trobar en situació d’atur total o parcial com a conseqüència d’un cessament involuntari en la seua relació laboral anterior. Això exclou expressament els qui hagin finalitzat el seu contracte per decisió pròpia, tret d’en circumstàncies excepcionals contemplades per la legislació.
Un aspecte fonamental per a la concessió és acreditar un mínim de 90 dies cotitzats dins del període dels sis anys immediatament anteriors a la situació d’atur. A més, el sol·licitant no ha de tenir dret a percebre la prestació contributiva ordinària, ja que aquest subsidi funciona com a alternativa quan no s’assoleix el llindar mínim de cotització.
El SEPE exigeix també la firma d’un compromís d’activitat que inclou recerca activa de feina i participació en accions formatives organitzades pels serveis públics d’ocupació. Aquest compromís no és merament formal, sinó que constitueix una obligació l’incompliment de la qual pot derivar en la suspensió o extinció del dret a percebre l’ajuda.
Límits econòmics i situació familiar
Els requisits econòmics són determinants per accedir a aquesta prestació. El sol·licitant ha d’acreditar que els seus ingressos mensuals no superen el 75% del Salari Mínim Interprofesional vigent el 2025, la qual cosa estableix un límit d’aproximadament 675€ mensuals. Aquest límit busca concentrar els recursos en les persones amb més dificultats econòmiques.
Quan el sol·licitant té càrregues familiars, el càlcul es realitza considerant la renda total de la unitat familiar dividida entre tots els seus membres. Aquesta metodologia permet avaluar de manera més precisa la situació real de necessitat econòmica de la llar en el seu conjunt.
Un altre requisit administratiu fonamental és la inscripció com a demandant d’ocupació, que s’ha de mantenir actualitzada, i la presentació de la sol·licitud dins del termini màxim de sis mesos des del cessament de la relació laboral anterior.
Durada i quantia segons circumstàncies personals
L’extensió temporal i l’import del subsidi varien significativament en funció de diversos factors, principalment el temps de cotització acumulat i les responsabilitats familiars del sol·licitant.
Per als qui no tenen càrregues familiars, la durada s’estableix en una escala progressiva: 3 mesos amb 90 dies cotitzats, 4 mesos si s’acrediten 120 dies, 5 mesos per als qui han cotitzat 150 dies i 6 mesos quan s’arriben a almenys 180 dies de cotització.
En contrast, els sol·licitants que acrediten responsabilitats familiars poden beneficiar-se de períodes més extensos, arribant fins un màxim de 21 mesos en els casos on s’han cotitzat almenys 180 dies, sempre que es mantinguin la resta dels requisits durant tot el període.
Respecte a les quanties, el sistema estableix una estructura decreixent. Durant el primer semestre, el beneficiari percep el 95% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), que el 2025 suposa aproximadament 570€ mensuals. Entre el setè i el dotzè mes, la quantitat es redueix al 90% de l’IPREM (uns 540€ al mes), mentre que a partir del tretzè mes, la prestació disminueix fins el 80%, equivalent a aproximadament 480€ mensuals.
Realitzant el càlcul acumulatiu, un beneficiari que percebi el subsidi durant un any complet podria rebre fins 6.660 €, sempre que mantingui les condicions d’elegibilitat sense interrupcions.
Procediment de sol·licitud i documentació necessària
Els interessats en accedir a aquest subsidi disposen de diverses vies per formalitzar la seua sol·licitud. L’opció més àgil és a través de la seu electrònica del SEPE, encara que també es pot realitzar presencialment a les oficines físiques de l’organisme, preferiblement mitjançant cita prèvia per garantir una atenció adequada.
La documentació requerida inclou elements essencials com el certificat que acrediti el cessament involuntari en l’ocupació anterior, els certificats d’empresa que justifiquin els períodes de cotització, una declaració completa de les rendes tant personals com de la unitat familiar quan procedeixi, i el document d’identitat (DNI o NIE) del sol·licitant.
Una vegada completada la presentació de la sol·licitud amb tota la documentació pertinent, el SEPE procedeix a avaluar el compliment dels requisits establerts i comunica la seua resolució dins dels terminis administratius vigents.