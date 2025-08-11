Les cases en venda més cares de tota Lleida, en un poble pirinenc que és un paradís
Els xalets de la Val d’Aran lideren el mercat immobiliari de luxe a la província amb preus que s’acosten als 3 milions d’euros, segons dades d’Idealista
La província de Lleida acull exclusives propietats al cor del Pirineu que destaquen pels seus elevats preus al mercat immobiliari actual. Segons recull el portal Idealista, els habitatges més cars es concentren a Baqueira, localitat situada a la Val d’Aran, on diversos immobles assoleixen valors d'una 3 milions d’euros, convertint-la en l’epicentre del luxe residencial lleidatà.
El rànquing l’encapçala un xalet adossat ubicat a Baqueira per 3,2 milions d’euros. Aquesta impressionant propietat compta amb 6 habitacions distribuïdes en 300 metres quadrats i disposa de llicència d’ús turístic, la qual cosa la converteix en una opció ideal tant per a inversió com per a gaudi personal. L’habitatge es distribueix en quatre plantes i ofereix amplitud, comoditat i espectaculars vistes a la muntanya. Com a valor afegit, inclou dos places de pàrquing, dos trasters i dos guardaesquís.
En segona posició apareix un altre xalet adossat també valorat en 3 milions d’euros, igualment amb 6 habitacions i 300 metres quadrats. Aquesta propietat destaca per la seua privilegiada ubicació en el complex residencial Val de Ruda, just al costat de l’accés al telecabina i davant la zona comercial de la urbanització. Entre les seues característiques més notables es troben les 3 places de pàrquing i 2 armaris guardaesquís estratègicament situats a la zona d’accés al telecabina.
Opcions fora de Baqueira
El podi el completa una singular propietat situada a Bellver de Cerdanya, taxada en 2,2 milions d’euros. Amb 7 habitacions distribuïdes en 393 metres quadrats, aquesta propietat presenta una característica única: es tracta de dos cases integrades a una mateixa edificació. Segons descriu l’anunci publicat a Idealista, una d’elles manté un estil clàssic mentre que l’altra exhibeix un encantador disseny muntanyenc. Aquesta configuració la converteix en una opció perfecta per a famílies extenses o com a oportunitat d’inversió, permetent llogar un dels habitatges per obtenir ingressos addicionals.