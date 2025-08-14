JOVENTUT
Camps de treball a Tàrrega i Gerri de la Sal
Un total de 39 joves han participat aquest estiu en els camps de treball de Quàlia, en col·laboració amb la Generalitat i entitats locals de Tàrrega. Un es va portar a terme a Gerri de la Sal, en una col·laboració amb la Colònia Sant Eloi, en el qual quinze joves han treballat en la millora i adequació de l’espai i l’entorn natural.
D’altra banda, Tàrrega va acollir un altre camp de treball al Pla del Lluçà i el Pla de les Tenalles, on 24 joves van treballar de la mà de professionals en arqueologia i restauració.
A través de la col·laboració amb el Museu Comarcal de Tàrrega, van excavar el jaciment ibèric de les Tenalles, consolidant murs de pedra seca al Pla del Lluçà.
A més, Quàlia ha coordinat vuit camps a Àger, Pujalt, Cervera, Guissona, Sant Martí de Maldà, Agramunt, Vilaplana i Ivars d’Urgell.