LLEURE
Radiografia a les escurabutxaques
A Catalunya, hi ha més de 28.000 màquines en un de cada tres locals d’hostaleria. Lleida ciutat té 390 establiments amb aquest tipus de joc
Catalunya tenia més de 28.000 màquines escurabutxaques instal·lades a establiments d’hostaleria el 2024, segons el departament d’Economia i Finances. Continua baixant la xifra d’establiments que disposen d’aquest tipus de màquines recreatives. Tanmateix, encara hi ha un terç dels bars i restaurants amb almenys una i, als municipis amb rendes per sota de la mitjana, l’oferta és un 40% superior als que hi ha més de 1.000 habitants més benestants. El metge psiquiatre especialista en addiccions Josep Maria Fábregas corrobora que la situació econòmica de la persona “influeix molt en l’addicció” a les màquines i lamenta la falta de “restriccions” ni controls.
Segons les xifres publicades per l’ACN, a Lleida ciutat hi havia, segons l’informe del 2024, un total de 390 establiments amb escurabutxaques, la qual cosa suposa una taxa de 26,9 per cada 10.000 habitants. Per capitals de comarca, Lleida és la que té un major nombre de locals amb aquestes màquines. La segueixen Balaguer, amb 44, i Tarrèga i la Seu d’Urgell, amb 43 cada una. A Mollerussa n’hi ha 36; a Cervera n’hi ha 27; a Tremp, 24; a Solsona, 20, i a les Borges Blanques, 19. A la cua se situen el Pont de Suert, amb 9; Vielha, amb 7, i Sort, amb 6. Per la seua part, l’Associació Nacional d’Empresaris de Màquines Recreatives de Catalunya assenyala una reducció de locals i de màquines a causa de la progressiva transformació del sector de la restauració, en detriment dels “bars de barri”, i l’auge del joc en línia.