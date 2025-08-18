Una altra ciutat catalana ja té data per a la seua ZBE
Els vehicles amb etiqueta ambiental 0, ECO, B i C i els matriculats a la ciutat podran circular sense restriccions
L'Ajuntament de Girona posaran en funcionament la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a partir del dilluns 15 de setembre. El perímetre inclourà el parc de la Devesa fins al carrer d'Emili Grahit i des del carrer del Riu Güell fins al carrer del Carme i tot el Barri Vell. Els accessos a la ZBE estaran identificats amb un senyal i també s'han posat càmeres de control fotogràfic per controlar que els vehicles que hi entrin.
Tots aquells que comptin amb l'etiqueta ambiental 0, ECO, B i C podran circular sense restriccions per la ciutat i aquells que tinguin domicili a Girona fins al 2024 també queden exempts de restriccions. Aquells que s'inscriguin a Girona a partir del 2025 sí que estaran subjectes a les restriccions.
La zona preveu que tots els vehicles amb etiqueta 0, ECO, B i C podran circular sense problemes per tota la ciutat. Tots aquells que no tinguin aquestes etiquetes hauran de passar per fora del perímetre delimitat entre les set del matí i les vuit del vespre de dilluns a divendres els dies laborals. De tota manera, ofereixen 24 dies a l'any que podran passar sense restriccions ni sense demanar cap permís.
Es calcula que actualment hi ha un 5% dels vehicles que circulen per Girona que no compleixen amb els criteris per circular dins la ZBE, una xifra que es redueix any a any per la renovació dels mateixos vehicles. Els vehicles no hauran de portar cap classe de distintiu que indiqui que estan matriculats a la ciutat de Girona ni tampoc col·locar al vidre l’etiqueta ambiental. Les càmeres de control llegiran les matrícules i sabran en quina categoria es troba cada vehicle. Cal recordar que el lector de matrícules sap l’etiqueta ambiental de cada vehicle sense necessitat de portar-la físicament enganxada al vidre.