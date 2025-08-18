CINE
Mor l’actor Terence Stamp
Dolent a ‘Superman’ i dona transgènere als 90, ha mort als 87 anys. Va ser un dels rostres de la revolució cinematogràfica dels 60 i 70 al Regne Unit
L’actor britànic Terence Stamp, un dels rostres més insignes de la revolució cinematogràfica dels 60 i 70 al Regne Unit, ha mort als 87 anys d’edat, segons va confirmar ahir la seua família. “Deixa una obra extraordinària, com a actor i com a escriptor, que continuarà commovent i inspirant la gent durant anys. Demanem privacitat en aquest trist moment”, va escriure en un comunicat al New York Times.
Malgrat que l’intèrpret londinenc deixa la seua empremta més profunda en l’imaginari col·lectiu com a dolent de les superproduccions Superman i Superman II, de Richard Donner i Richard Lester, Stamp deixa darrere seu una carrera instrumental per entendre la transformació del cine britànic i internacional a mitjans dels 60, amb títols com El col·leccionista (William Wyler, 1965), Toby Dammit o Teorema, de Pier Paolo Pasolini.
Stamp, sobretot, va ser l’elegit per un dels més destacats directors del cine britànic contemporani, Ken Loach, per protagonitzar la seua òpera prima, Poor Cow, el 1965, i va repetir col·laboració amb ell en una altra de les seues grans pel·lícules de la dècada, Kes (1969).
Durant les dècades següents, Stamp va multiplicar aparicions secundàries, amb un ampli tipus de caracteritzacions, com la seua interpretació d’una dona transgènere en una de les comèdies més aclamades dels anys noranta, Les aventures de Priscilla, reina del desert. L’actor ha estat creditor d’un Globus d’Or, un premi de Canes i un Os de Plata a Berlín, així com una nominació a l’Oscar al millor secundari el 1962 i dos BAFTA britànics.