FESTES
A tot ritme per festes
Les actuacions musicals protagonitzen les celebracions de Rialp i Maials. A Llimiana, més de 300 persones participen en el sopar de germanor i Organyà omple els carrers de jocs
La música, la gastronomia, la cultura popular i els jocs van ser ahir els protagonistes de la majoria dels programes de festa major a les comarques lleidatanes. A Rialp, dissabte a la nit més de 1.000 persones van omplir el pavelló municipal per disfrutar de l’actuació del grup de versions Bandidos. Ahir, les festes tenien previst acabar amb diverses propostes com jocs de taula, karaoke i cine.
Tampoc va faltar la música a Maials, amb sorpresa inclosa, ja que l’alcalde, David Masot, no va dubtar a pujar a cantar a l’escenari juntament amb el grup Jet Lag durant la celebració de la Nit Jove. Durant el diumenge, el programa va incloure sardanes i ball, i per avui, últim dia, hi haurà paella popular, festa de l’escuma i el concert De pel·lícula.
D’altra banda, unes 320 persones van participar en el sopar de germanor dissabte a la nit a la plaça Major de Llimiana. La festa major va acabar ahir amb cucanyes infantils i una Trivial Night, entre altres activitats.
També van clausurar la festa major a Organyà, amb pesca i jocs per a totes les edats als carrers del municipi de l’Alt Urgell, entre els quals no van faltar els escacs, el parxís i la botifarra, així com un mercat de llibre infantil de segona mà, futbol i ball amb Street Band, entre altres actes.
Al Palau d’Anglesola, la festa de Sant Roc va omplir dissabte a la tarda de tradició, gastronomia i música l’espai de l’ermita. La jornada va començar amb una missa cantada per la Coral de l’Associació de Dones i va continuar amb la festa del pa amb tomata, coca de recapte i panadons. Per acabar, el públic va poder disfrutar de l’actuació de PaPiXules.
També van continuar les activitats de festa major a Arbeca, Albesa o Àger, entre d’altres. Cervera acollirà avui la tradicional arribada de l’aigua en els actes de celebració de Sant Magí i demà es repartirà per tota la ciutat.
La festa està organitzada per l’Associació Amics de Sant Magí de la capital de la Segarra. A Tàrrega, també se celebrarà Sant Magí demà al parc de Sant Eloi i el programa arrancarà a les 9.00 hores amb una missa.