CERTAMEN
Gairebé un 30% de les entrades de FiraTàrrega ja estan venudes
Un total de 5.755 localitats reservades de les 19.476 disponibles
FiraTàrrega ja té ocupades un 29,5% de les entrades disponibles per als espectacles de pagament que oferirà durant la pròxima edició del certamen, que se celebrarà de l’11 al 14 de setembre a la capital de l’Urgell. És a dir, té reservades un total de 5.755 localitats de les 19.476 disponibles segons va informar ahir l’organització a SEGRE. D’aquestes, hi ha 3.208 entrades venudes al públic en general, 249 estan reservades i 2.298 són invitacions per a professionals de les arts escèniques i periodistes.
Destaca que, a falta de més de tres setmanes per a la celebració d’una nova edició de FiraTàrrega, sis de les 74 sessions de pagament programades ja han esgotat les entrades, tot i que encara queden localitats per a tots els espectacles programats. Entre les propostes que han esgotat sessions es troben Ròdols i cigrons d’Escarlata; Cau de Ponten Pie, Jovent de Mambo Project, Ronda de comèdia d’Hilària i The place d’Eléctrico 28.
El divendres passat 15 d’agost, va acabar el descompte del 20% directe per la compra anticipada. De fet, cada vegada més són els espectadors que es planifiquen la visita a FiraTàrrega amb temps i aprofiten aquesta oferta. Continuen alguns descomptes com el paquet individual Heavy User, amb una rebaixa del 30% per la compra de tres o més espectacles diferents. També s’ofereix un 20% de descompte a les entrades a jubilats, aturats, persones amb diversitat funcional, famílies nombroses i monoparentals, Carnet Jove i TR3SC.
Les entrades es poden comprar en línia o presencialment en el punt d’informació de FiraTàrrega que va obrir a començaments d’agost a la plaça de les Nacions Sense Estat i que ara per ara funciona en horari de matí, de 9 a 14 hores (vegeu la imatge).
FiraTàrrega 2025 ha programat un total de 54 espectacles, un 35% dels quals seran estrenes i un 60%, de companyies actuaran per primera vegada al certamen teatral. Aquest 2025, FiraTàrrega ha programat un total de 156 sessions: 82 de gratis i 74 de pagament, de les quals ja se n’han esgotat sis.
Agbar ha renovat el seu compromís com a mecenes del certamen. Aquest any, com a novetat, incorporaran quatre fonts d’aigua a l’Espai Reguer i la nova zona gastronòmica de l’antiga estació d’autobusos, que s’afegiran a la xarxa de fonts públiques de la ciutat.