FESTEJOS
La Fúmiga i el retorn dels diables protagonitzaran la festa major d’Alcarràs
Els Catarres, cap de cartell a Alpicat
Alcarràs ja ho té tot a punt per a la seua festa major d’estiu del 27 al 31 d’agost, amb el grup valencià La Fúmiga com a cap de cartell, amb un concert divendres 29 d’agost i la tornada del grup de diables d’Alcarràs, que seran els encarregats del correfoc del 30 d’agost. L’alcalde, Jordi Castany, va agrair la tasca del consistori, la comissió festes, les entitats i els voluntaris. Per la seua part, els regidors de Cultura i Festes, Gerard Companys i Marta Morreres, van destacar les principals novetats, com la introducció del recentment inaugurat Pou de Gel com a espai d’activitats, amb un homenatge a Núria Feliu el 28 d’agost. El tècnic de Cultura i Festes, Jordi Villacampa, va assenyalar que la festa comptarà amb 36 penyes i 1.300 penyistes.
Pel que fa a la seguretat, al concert de La Fúmiga s’accedirà amb una entrada gratuïta que es pot adquirir al web alcarras.cat/entrades i cada nit de penyes. Les persones que no pertanyin a una colla hauran de passar un control d’accés amb un braçalet. Els menors de 16 anys que no siguin d’una penya, hauran de comptar amb una autorització firmada i acompanyats de pare, mare o tutor legal.
Per la seua part, Alpicat celebrarà la seua festa major del 21 al 24 d’agost amb desenes de propostes. Demetri Rico, director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, farà el pregó a l’inici de festa, en el qual es proclamarà el pubillatge.
Entre els actes destacats es troben l’Alpifangada, l’espectacle Les Mares, amb Fel Faixedas i Carles Xuriguera, i el concert d’Els Catarres, així com l’Escalabirres i el correfoc a càrrec de l’Associació Lo Sotrac-Diables de Lleida.