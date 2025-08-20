Ponts festius al setembre: el calendari ofereix dos caps de setmana llargs per als veïns de Lleida
Després de les vacances d’estiu, els lleidatans podran disfrutar de la Diada de Catalunya i la festa major de Sant Miquel
Els residents de la ciutat de Lleida tindran motius per celebrar després del període vacacional estival, ja que el mes de setembre del 2025 els donarà dos oportunitats de descans addicionals. El calendari laboral marca dos ponts festius que permetran a molts lleidatans disfrutar de diversos dies consecutius de descans.
El primer d’aquests descansos arribarà amb la celebració de la Diada de Catalunya, que aquest any cau en dijous 11 de setembre. Aquesta configuració del calendari permetrà a nombrosos treballadors enllaçar fins quatre dies de festa si poden prendre lliure el divendres 12. Tot just dos setmanes després, la festa major de Sant Miquel portarà un altre cap de setmana estès, concretament els dies 27, 28 i 29 de setembre, en ser aquest últim dilluns festiu local a la capital ilerdenca.
Pròxims dies festius al calendari laboral
Segons el calendari oficial per a aquest 2025, després dels ponts de setembre, els següents dies festius seran l’1 de novembre (Tots Sants), encara que coincideix dissabte; el 6 de desembre (Día de la Constitució), que també cau en cap de setmana; i el 8 de desembre (Inmaculada Concepción), que sí que proporciona un dilluns festiu.
Per finalitzar l’any, les celebracions nadalenques portaran un període especialment favorable per al descans. El 25 de desembre, festivitat de Nadal, serà dijous, mentre que el 26, Sant Esteve, cau en divendres, la qual cosa configurarà un bloc de quatre dies consecutius no feiners per a la majoria de treballadors lleidatans.