TRADICIONS
Tàrrega i Cervera mantenen viva la devoció per l’aigua ‘miraculosa’ de Sant Magí
La capital de l’Urgell incorpora un sopar a l’aire lliure amb més de cent comensals
Tàrrega va celebrar ahir la festa de Sant Magí al parc de Sant Eloi. Després d’una missa a l’ermita i el cant dels goigs dedicats al sant, amb lletra de mossèn Climent Forner i música de Josep Maria Salisi, els fidels es van desplaçar fins a la placeta dedicada a Sant Magí. Allà, i davant la majòlica, alguns van complir la tradició de beure xarrups d’aigua portada des del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual s’atribueixen propietats miraculoses. També van poder esmorzar coca amb xocolate i adquirir una gerra commemorativa. Entre els participants hi havia diversos veïns que es diuen Magí.
Com a novetat, a la nit es va organitzar un sopar a l’aire lliure amb més d’un centenar de comensals que va complementar el concert de música clàssica i musicals que van oferir Mireia Rosich i Jordi Guixé, en col·laboració amb l’ajuntament.
Rosa Maria Perelló, membre de la junta de l’Associació dels Amics de l’Arbre (entitat organitzadora de la festa), va celebrar la “bona acollida” dels diferents actes i va destacar que “aquest any hem volgut afegir un sopar per ampliar la festa a tots els públics”.
La devoció de Tàrrega cap a Sant Magí es remunta al segle XVIII, si bé la celebració s’ha consolidat al calendari local des del 1953.
Per la seua part, a Cervera, ahir al matí va tenir lloc el repartiment de l’aigua de la Brufaganya per la ciutat. La comitiva, formada per les persones que guiaven dotze rucs adornats amb farcells de lavanda i de boix, la banda Musical Alegria, els repartidors d’aigua i l’anacoreta, va repartir entre els veïns 250 litres, cent més que l’any passat. La tradicional festa a la capital de la Segarra està organitzada per l’Associació d’Amics de Sant Magí. Aquest any era especial per a la Banda del Conservatori de Música de Cervera que, precisament, es va estrenar en el marc de la tradicional Entrada de l’Aigua de Sant Magí ara fa 15 anys.