DEMOGRAFIA
Els naixements baixen més d’un 19% en deu anys a les comarques lleidatanes
Segons l’INE, en un any han caigut un 0,7% mentre que les defuncions pugen 1,12%
Les comarques lleidatanes han registrat un descens del 19,6% en el nombre de naixements en l’última dècada. Segons l’última estimació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), publicada ahir, en el primer semestre del 2025 van nàixer 1.543 nadons davant els 1.920 del mateix període del 2015, amb 377 naixements menys respecte als mateixos mesos de fa deu anys. Si es compara amb l’any passat, el descens es redueix a un 0,7%. Segons l’edat de la mare, baixen entre les que tenen entre 30 i 34 anys, amb gairebé un 9% menys, i entre els 40 als 44 anys, amb una caiguda del 10,14%. El descens més significatiu es dona entre les joves de 15 a 19 anys, amb 24, un 19,6% respecte al primer semestre del 2024. Segons les dades de l’INE, en el primer semestre van augmentar un 8% les mares d’entre 45 i 49 anys, amb un total de 14.
Per una altra banda, l’INE també va publicar les dades de mortalitat i fins a la setmana 31 d’aquest any (fins al 3 d’agost), van morir 2.600 persones a les comarques lleidatanes, un 1,12% més que l’any passat.
En el conjunt de l’Estat, entre gener i juny hi va haver 155.635 naixements, gairebé mil més que en el mateix període del 2024 i 49.275 menys que fa 10 anys. Andalusia és la que acumula fins al juny un major nombre de naixements aquest any, amb 29.160, seguida de Catalunya, amb 26.433. En el cas de les defuncions, fins a la setmana 31 hi va haver 271.554 morts, amb un augment de l’1,5%.