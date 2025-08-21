SALUT
Repartits 84.000 productes menstruals reutilitzables a dones en quatre mesos
La conselleria d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha repartit, des del mes de març, 84.000 productes menstruals reutilitzables a dones, en conveni amb l’Associació Cívica La Nau. El departament ha reforçat els últims mesos les accions per garantir els productes menstruals reutilitzables a totes les dones, especialment a aquelles en situació de vulnerabilitat, en el marc del programa La meva regla, les meves regles. La conselleria va firmar un conveni amb La Nau, associació especialitzada en la redistribució de productes a col·lectius en risc d’exclusió.
Des de març d’aquest 2025 han entregat un total de 84.000 productes menstruals entre 174 entitats socials i tenen previst un altre lot de 36.000 que distribuirà durant l’últim trismestre de 2025. Actualment, es manté activa la distribució gratuïta d’aquests articles a Catalunya.
Per accedir a aquests productes cal registrar-se a l’app de La Meva Salut i amb el codi QR, personal i intransferible que s’obté a l’entrar en l’aplicació mòbil, dirigir-se a qualsevol farmàcia que facilitarà gratuïtament un d’aquests tres productes: una copa o calceta menstrual o dos compreses reutilitzables.