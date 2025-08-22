TRADICIONS
L’icònic Ball Cerdà de la Seu d’Urgell es podrà ballar entre persones del mateix sexe
La comissió d’aquesta mostra cultural de la Seu accepta que s’actualitzi la ballada entre persones sense importar el sexe o gènere. L’organització ho permetrà sempre que es respecti la indumentària
L’icònic Ball Cerdà, el ball oficial de la Seu d’Urgell, es podrà ballar aquest any a la seua festa major entre persones del mateix sexe. La decisió, acceptada per la comissió del Ball Cerdà, ha actualitzat el tradicional ball a una dansa més inclusiva després de la petició del Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell. Aquesta sol·licitud ha estat acceptada per la comissió amb una condició: que es respecti la indumentària tradicional del ball, reconegut el 2016 pel Govern com Element Festiu Patrimoni d’Interès Nacional i que destaca l’“elegància i l’arrelament de la dansa”, en la qual tenen gran importància “tots els aspectes musicals i coreogràfics i també històrics, socials i estètics”, van indicar. En aquest sentit, Dolors Carrillo, membre de la comissió del Ball Cerdà, va recalcar ahir en unes declaracions a RàdioSeu que “intentem que no es perdi l’essència d’aquesta tradició”. Carrillo va afegir que la comissió es va reunir amb el col·lectiu feminista al juny i es va acordar aquesta mesura que “ha generat polèmica al carrer, però nosaltres no volem desvirtuar el Ball Cerdà i aquest any farem la prova”, va aclarir. La nova actuació té unes directrius a seguir. “Sempre hi ha d’haver en el ball una persona que representi un home i una altra, una dona. En el cas, per exemple, d’una parella de dos homes, un d’ells farà de dona i haurà de simular-ho a tots els efectes també amb els moviments que li correspondrien interpretant aquesta part femenina, com el moviment del cargol”, va descriure Dolors Carrillo. Altres de les peticions del col·lectiu va ser crear un banc de vestits per llogar, una petició que intenta fomentar el ball ajudant al fet que sigui accessible la indumentària que té “un cost car”, va reconèixer Carrillo, però que consideren que és una opció “una mica complicada” al necessitar crear una pòlissa d’assegurança que cobrís els possibles desperfectes. Una altra sol·licitud que sí que s’avançarà entre setembre i octubre és la creació d’un curs de costura perquè les persones interessades puguin confeccionar el seu vestit. “Els petits, sobretot, al créixer, canvien més sovint d’indumentària i sabem que té un alt cost per als pares i mares”, va explicar durant l’entrevista Dolors Carrillo.
Dilluns començaran els assajos per participar en la històrica dansa
Dilluns vinent dia 25 i fins divendres 29 està previst que comencin els assajos per participar en el Ball Cerdà que se celebrarà diumenge 31 de festa major de la Seu d’Urgell. Els assajos es faran al pati del col·legi Pau Claris, en tres torns. El dedicat a nenes i nens de 3 a 8 anys està programat de 18.00 a 18.45 hores, mentre que els menors de 9 a 15 anys assajaran de 19.00 a 19.45 hores. Els balladors i balladores majors de 16 anys practicaran de 20.00 a 21.00 hores.
Des de l’organització del Ball Cerdà recorden que és imprescindible participar-hi un mínim de dos dies per poder ballar diumenge de festa major, sobretot les balladores i balladors infantils i mitjans, sent obligatori assistir a l’últim assaig.El Ball Cerdà està programat el diumenge 31 a la plaça Patalín. El Ball Cerdà infantil està previst a les 11.30, el d’adults a les 12.30 i el Ball Cerdà geganter a la 13.00 hores.