Alerta per pluja intensa i possibles inundacions a Catalunya
Protecció Civil demana extremar les precaucions per importants precipitacions al Pirineu encara aquest dimecres
Protecció Civil ha demanat extremar la prudència davant el temporal, atès que les previsions de pluja han empitjorat. Per aquest dimecres, s’espera que els xàfecs puguin superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora a la meitat nord-oest de Catalunya, especialment a les comarques del Pirineu, Prepirineu lleidatà i les comarques de Ponent. Pel que fa aquest dijous, s’ha incrementat la probabilitat de superar aquest llindar de risc sobretot al Litoral i Prelitoral Central i Nord. El Servei Meteorològic de Catalunya avança que es podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.
Les zones on s'està focalitzant més la vigilància és sobretot al Pirineu i Prepirineu, perquè hi ha aquestes lleres petites de rius que poden incrementar-se. De cara a dijous, la intensitat es trasllada al litoral i prelitoral central.
En una atenció als mitjans al Departament d'Interior i Seguretat Pública per explicar l'activació de l'alerta del pla Inuncat, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha precisat que l'avís que del Servei Meteorològic és un nivell per aquest dimecres de 3 de 6 i per aquest dijous de 4 sobre 6. "Aquesta intensitat pot ser de fins a 40 litres en 30 minuts, puntualment intenses i poden haver-hi punts on la precipitació sigui molt intensa acompanyada de pedra i calamarsa, amb ratxes de vent", ha afegit.
Amb tot, ha explicat que l'episodi no serà "extens" ni "generalitzat a tot el territori" com ho va ser el de meitats de juliol. "Però hem de ser vigilants i si calgués, en alguna zona, perquè es donen les circumstàncies que s'agreuja o que hi ha algun succés, doncs també faríem aquest avís", ha afegit.
"Comença avui en aquesta zona de l'oest i per aquest dijous esperem que sigui en aquesta zona més de les comarques de Girona. Per tant, no té una intensitat continuada en els mateixos punts, sinó que esperem que aquesta precipitació vagi passant", ha expressat. Un cop més, ha reclamat prudència i evitar zones properes a les lleres de rius, rieres i barrancs, com també espais on s'hi pugui acumular aigua o baixar "amb una certa intensitat".
L’alerta es fa pública després del Comitè Tècnic del pla Inuncat celebrat el matí d’aquest dimecres on tots els organismes implicats han compartit les previsions i actuacions que duran a terme. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) han incrementat la vigilància a les seves conques per la crescuda sobtada de torrents i rieres. Per la seva banda, els Agents Rurals han incrementat la vigilància i les actuacions de control i senyalització prop de zones inundables i han intensificat la vigilància d’incendis produïts per llamps.