Hisenda confirma que investigarà transferències de Bizum: aquest el límit que has de conèixer
El Reial Decret 253/2025 estableix noves mesures de control fiscal que afectaran directament a usuaris de plataformes de pagament digital a partir del 2026
L’Agència Tributària ha endurit significativament els seus mecanismes de control sobre transaccions digitals a Espanya. Amb el ferm propòsit de combatre el frau fiscal i garantir més transparència en les operacions econòmiques, Hisenda ha establert un rigorós sistema de vigilància que inclou sancions contundents per als qui no declarin correctament els seus moviments financers.
Segons estableix el Reial Decret 253/2025, publicat oficialment en el BOE el maig de 2025, totes les entitats financeres hauran d’informar mensualment l’Agència Tributària sobre les operacions realitzades per professionals i empreses. Aquesta normativa afecta directament a plataformes de pagament com Bizum, eina que s’ha convertit en indispensable per a milions d’espanyols per la seua comoditat i rapidesa, permetent a les autoritats fiscals rastrejar exhaustivament els moviments econòmics d’autònoms i empreses.
Quin és el límit permès sense declarar?
A partir de l’1 de gener de 2026, qualsevol transacció realitzada per autònoms o empreses serà comunicada automàticament a l’Agència Tributària. Com parteix de les mesures per prevenir el blanqueig de capitals, les entitats bancàries han d’informar sobre ingressos o retirades en efectiu superiors a 3.000 € i transferències bancàries que superin els 10.000 €.
Quan podran ser investigades les transferències a Bizum
Hisenda té potestat per investigar les transaccions de Bizum en tres suposats principals: quan s’envien o reben més de 10.000 € anuals a través d’aquesta plataforma; si els ingressos tenen un origen econòmic, com lloguers, vendes o prestació de serveis professionals; i en el cas d’autònoms que utilitzin Bizum com a mètode de cobrament, els qui hauran de declarar tots els seus ingressos amb el corresponent IVA i IRPF.
Sancions per superar la suma permesa
Declarar correctament aquestes operacions és fonamental per evitar penalitzacions econòmiques. Les sancions establertes per no declarar els pagaments a Bizum es classifiquen en tres nivells: infraccions lleus, amb multes de fins 3.000 € més un recàrrec del 50% sobre el no declarat; infraccions greus, entre 3.001 € i 119.999 € amb sancions del 50% al 100% de l’import ocultat; i infraccions molt greus, que superen els 120.000 € i poden portar multes de fins el 150% i fins i tot penes de presó.