TRADICIONS
L’Aquelarre dels petits
En marxa els tallers de disfresses, percussió, gegants i xanques. Per a l’Aquelarret, l’apartat infantil de la festa del foc i les bruixes de Cervera
Més d’un centenar de nens i nenes de 3 a 13 anys van iniciar dilluns les activitats de l’Aquelarre a Cervera amb els preparatius de l’Aquelarret, l’apartat infantil de la festa. Totes les tardes fins divendres, aquests aprenents de bruixots i bruixes participen en uns tallers al col·legi Mn. Josep Arques, on dissenyen disfresses (dimonis i monstres), aprenen a caminar amb xanques amb Alea Teatre, s’introdueixen en els ritmes de la percussió amb els Bombollers, i construeixen els seus capgrossos amb material reciclat, alhora que aprenen a portar gegants amb els geganters. Tot això per lluir-se en l’Aquelarret, que se celebrarà el dissabte vinent 30 d’agost a partir de les 18.00 hores amb sortida des de la plaça Universitat i arribada a la plaça de Magdalena de Montclar, on hi haurà els lluïments. Anna Llort, coordinadora dels tallers a través de La Caserna, va destacar que “aquestes activitats estan molt consolidades i les famílies ja les esperen”.
A part dels nens dels tallers, en l’Aquelarret sortiran els grups infantils i juvenils de la cultura popular local: la Colla infantil del Ball de Diables de Cervera Carranquers, la Tarasca, els geganters i grallers, el grup de percussió Bombollers, els grallers Montserè i Alea Teatre. Com a colles convidades, aquest 2025 hi haurà els Diablons del Vendrell i el Cabrot Petit del Vendrell. No faltaran els personatges de la festa amb La Caserna: l’Astarot Júnior, les diables Súcube i Lilith, i el Cabronet. Com és tradició, l’Aquelarret culminarà amb el Foquelaret i l’Escumada. D’altra banda, val a comentar que l’Aquelarret és l’apartat infantil de l’Aquelarre i se celebra des del 1998.