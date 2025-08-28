SALUT
Nova campanya per animar a donar sang
Les reserves de sang, plasma i plaquetes han baixat aquest estiu un 20%, per la qual cosa el Banc de Sang i Teixits llança la campanya Piles recarregades, Vides recarregades per augmentar les donacions, ja que el descens fa que les reserves es mantinguin per sota dels nivells òptims de cara a setembre.
A més, l’objectiu és que més joves siguin donants. Per animar la població, les cinc primeres persones de cada un dels punts de donació de Catalunya del dilluns 1 de setembre rebran de regal una entrada doble per accedir al recinte del Poble Espanyol de Barcelona.
També es compensarà els donants durant la primera setmana de setembre amb els sortejos d’un dinar per a dos persones al Restaurant Hofmann i el d’una camisa de cuiner firmada pels tres xefs del restaurant Disfrutar de Barcelona, amb tres estrelles Michelin.