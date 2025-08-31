La Flauta Màgica de Mozart inspira l'acte central de l'Aquelarre de Cervera en una edició de rècord amb 40.000 visitants
L'espectacle manté l'escorreguda conjunta protagonitzada pel Mascle Cabró i la figura femenina
L'enfrontament entre el regne de la llum liderat per Sarastro i el regne de la nit liderat per la Reina de la Nit, personatges de la Flauta Màgica, ha estat el fil conductor de l'acte central del 48è Aquelarre de Cervera, que manté respecte a l'any passat la figura femenina en el moment de l'escorreguda amb el Mascle Cabró. La lluita del bé contra el mal s'ha escenificat a Cal Racó amb un estil clàssic sense fugir de les estructures mòbils de gran format, música adaptada per a l'ocasió i un vestuari majoritàriament renovat. Tot plegat, en una edició de rècord amb 40.000 persones que des de divendres han passat per la festa per excel·lència de la capital de la Segarra. L'Aquelarre d'enguany ha cremat uns 450 quilos de pólvora.
La gran nit de l'Aquelarre de Cervera ha donat el tret de sortida a les onze de la nit amb l'encesa a la Universitat, on ha començat la narració de la història de la Flauta Màgica amb el segrest de Pamira, la filla de la Reina de la Nit, per part de Sarastro. Posteriorment, s'ha fet la baixada fins a la plaça de Cal Racó amb la cercavila de totes les entitats participants de la festa.
"La Flauta Màgica és una història que presenta els dos elements més habituals en l'espectacle de l'Aquelarre com ho és la lluita del bé contra el mal", ha dit el codirector de la festa, Pol Bosch. La història ha mantingut alguns personatges, mentre que d'altres han quedat eliminats. L'acte d'enguany s'ha allunyat de l'estil cabaret de l'any passat per obrir-se a una estètica més clàssica amb un 70% del vestuari renovat i dues línies molt diferenciades, responent al caràcter dels regnes representats en escena.
La direcció artística ha volgut donar continuïtat a l'escorreguda conjunta que es va estrenar l'any passat protagonitzada pel Mascle Cabró i la figura femenina. "Volem mantenir-ho perquè entenem que és un personatge, el femení, que hi ha de ser. Mentre estiguem a la direcció artística de l'espectacle ho mantindrem", ha assegurat Oriol. Enguany, la figura femenina l'ha protagonitzada la Reina de la Nit.
També s'ha mantingut el format de l'espectacle, amb els tres actes habituals: l'arribada de la cercavila i el Ball de la Polla; la invocació del Mascle Cabró, el Ball de Diables i la Carretillada; i la gran escorreguda i el Foqueral final, amb l'acompanyament del Ball de Diables de Cervera Carranquers. La música entre els tres actes de Cal Racó anirà a càrrec del grup de versions The Aguateques.
Edició de rècord
L'Aquelarre de Cervera ha batut rècord de visitants en una 48a edició que ha despertat l'interès no només del públic nacional, sinó també de visitants d'arreu de l'estat i Europa, segons l'alcalde de Cervera, Jan Pomés, qui ha apuntat que "han vingut moltes caravanes de fora". Els carrers de la capital de la Segarra han deixat imatges de riuades de persones que han gaudit de música i concerts en diferents espais, així com de la fira del Gran Boc amb parades d'esoterisme, productes naturals, tarot, quiromància, tallers, conferències i rituals, entre altres.
"Hem d'apostar per innovar sempre preservant l'essència de l'Aquelarre", ha destacat Pomés, fent referència a l'ampliació d'entre 40.000 i 50.000 euros del pressupost destinat a la festa. "Aquest augment s'ha traduït en qualitat", ha destacat l'alcalde, qui també ha afegit que la fira del Gran Boc "està desbocada en el sentit que hi ha moltes persones que han vingut a veure aquesta fira, la més important al sud d'Europa d'aquestes característiques. És una medalla que ens omple d'orgull", ha conclòs Pomés.
Un dels al·licients de la festa d'enguany ha estat el concert de Buhos aquest dissabte. La regidora de l'Aquelarre, Carolina Garcia, ha dit que es tracta d'un grup de música "que inclou a tots els públics, no només el juvenil". D'aquesta manera, s'ha mostrat a favor d'implicar cada cop més les famílies i els seus infants a la festa. Buhos ha actuat a la plaça Magdalena Montclar, on s'han programat actes en el marc de l'Aquelarre per primera vegada. La banda encapçalada per Guillem Solé ha portat a la plaça Magdalena de Montclar les cançons del darrer disc 'Sempre dempeus' en el marc de la gira de presentació del setè àlbum del grup.
A banda de Buhos, també han destacat les actuacions dels DJ David Beatz, Feren, Joe Lee i Ivanet, així com les propostes folk de La Coixinera, la fusió de rumba, disco, dance i funk de Landry i la Fm, i les versions punk de Fescat i Goes Punk, mentre que peces més festives han anat a càrrec de Stars Covers.
Durant tarda d'aquest dissabte també s'ha celebrat l'Aquelarret i la cercavila infantil amb més de 200 participants. Posteriorment s'ha donat pas al lluïment dels grups, l'aparició del Cabronet, el foqueralet i l'escumada final.
L'Aquelarre es va estrenar aquest divendres al vespre amb la plantada del bestiari a la plaça Universitat, la cercavila de foc i els lluïments de les bèsties de foc per donar pas a les actuacions dels grups Band Tokades, Lasta Sanco, Capirinyes i DJ Noninà. L'edició d'enguany ha cremat més de 450 quilos de pólvora a carrers, places i racons del centre històric de Cervera.