Si cobres menys que un company per fer la mateixa feina has d’acudir a aquest article de l’Estatut dels Treballadors
La normativa ofereix mecanismes legals efectius contra la discriminació retributiva en l’entorn laboral espanyol
L’Estatut dels Treballadors espanyol estableix un sòlid marc de protecció salarial a través del seu article 28, que garanteix el dret de qualsevol empleat a percebre una remuneració igual per feines d’igual valor. Aquesta disposició legal permet als treballadors interposar reclamacions quan detecten diferències salarials injustificades respecte a companys que exerceixen funcions idèntiques o equivalents. La normativa, vigent i considerablement reforçada després de les recents actualitzacions laborals, constitueix un instrument essencial contra la discriminació retributiva en l’àmbit professional espanyol.
Segons estableix textualment aquest article, els treballadors tenen dret a rebre un salari igual per feina d’igual valor, sense que pugui existir discriminació per motius de sexe, origen, condició social, raça, religió, opinió, orientació sexual, identitat de gènere, discapacitat, edat o qualsevol altra circumstància personal o social. Aquesta protecció no es limita únicament a combatre la bretxa salarial de gènere, sinó que inclou tota mena de discriminació retributiva basada en factors personals o socials no relacionats amb l’acompliment i les competències professionals.
La implementació d’aquest article exigeix que les empreses implementin sistemes de retribució objectius i completament transparents, on les diferències salarials només puguin justificar-se mitjançant criteris com a productivitat, experiència, formació o nivell de responsabilitat, mai per factors discriminatoris. Les dades més recents del Ministeri de Treball revelen que les denúncies per discriminació salarial han experimentat un increment del 15% durant l’últim any, evidenciant una creixent conscienciació sobre aquest dret fonamental en l’àmbit laboral.
Mecanismes de protecció reforçats des de 2021
Des de la reforma laboral de 2021 i les seues posteriors actualitzacions, les empreses espanyoles estan obligades a mantenir registres salarials detallats i perfectament accessibles per als representants dels treballadors i per a la Inspecció de Treball. Aquesta mesura facilita considerablement la identificació de possibles discriminacions i permet als afectats fonamentar les seues reclamacions amb proves documentals sòlides. "La transparència retributiva és fonamental per combatre la discriminació salarial", explica Carmen Rodríguez, inspectora de Treball en declaracions recents. "Les empreses han de justificar objectivament qualsevol diferència salarial entre treballadors que realitzen funcions similars o d’igual valor, i els treballadors tenen dret a conèixer els criteris utilitzats per establir les seues retribucions".
Quan un empleat detecta una desigualtat salarial injustificada, el procediment habitual comença amb una reclamació interna dirigida a l’empresa, preferentment per escrit. Si la resposta no resulta satisfactòria, pot acudir als representants sindicals o directament a la Inspecció de Treball, que investigarà exhaustivament el cas. Com a últim recurs, el treballador pot interposar una demanda judicial per vulneració del dret a la igualtat retributiva.
Jurisprudència recent sobre igualtat salarial
Durant el 2024, els tribunals espanyols van emetre diverses sentències rellevants aplicant l’article 28. Un cas particularment destacat va ser el d’una empresa tecnològica madrilenya condemnada a igualar els salaris de cinc treballadores amb els dels seus companys masculins que exercien idèntiques funcions, a més d’abonar les diferències salarials acumulades durant els quatre anys anteriors. Aquesta sentència va establir un precedent important en determinar que petites variacions en les tasques assignades no justificaven una bretxa salarial del 22%.
Un altre cas significatiu va passar a Barcelona, on un treballador d’origen estranger va aconseguir demostrar que percebia una remuneració inferior a la dels seus companys espanyols malgrat comptar amb idèntica antiguitat i responsabilitats. L’empresa va al·legar diferències en la productivitat, però no va poder presentar sistemes objectius de mesurament que justifiquessin tals desigualtats. El tribunal va ordenar equiparar el seu salari i abonar una indemnització per danys morals.
El registre retributiu com a eina fonamental
Des del 2021, amb les actualitzacions normatives posteriors, totes les empreses espanyoles, independentment de la seua mida, estan obligades a implementar i mantenir actualitzat un registre retributiu. Aquest document ha d’incloure els valors mitjans de salaris, complements i percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts conforme a la classificació professional aplicable. "El registre retributiu ha suposat un abans i un després en la lluita contra la discriminació salarial", afirma Javier Méndez, advocat especialitzat en dret laboral. "Permet detectar i quantificar possibles bretxes salarials de forma objectiva, i constitueix una prova fonamental en cas de reclamació judicial".