Mor a Tornabous Josep Companys, el nebot net del president Lluís Companys
Fonts pròximes van explicar que dimarts no el localitzaven i finalment els Bombers van accedir a l’habitatge per una finestra i el van trobar a terra
Josep Companys, nebot net de l’expresident de la Generalitat Lluís Companys, va morir dimecres passat. Era l’hereu de la casa natal del mandatari català al Tarròs. Després de ser a Mèxic treballant com a fotògraf de premsa per a mitjans internacionals i col·laborant amb agències i ONG, fa uns 15 anys es va instal·lar a l’Urgell, des d’on treballava en projectes fotogràfics personals.
Al Tarròs vivia durant uns mesos de l’any juntament amb la seua mare, ja que a l’hivern ella es traslladava a Barcelona. Actualment es troba delicada de salut i està ingressada. Josep Companys té dos germanes que resideixen a Barcelona i Nova York.
Fonts pròximes van explicar que dimarts no el localitzaven i finalment els Bombers van accedir a l’habitatge per una finestra i el van trobar a terra. Va ser ingressat a l’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova, on ahir va morir.