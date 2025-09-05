Brussel·les multa Google amb gairebé 3.000 milions d’euros per pràctiques "abusives" en el sector d'anuncis en línia
La Comissió Europea acusa la multinacional d'afavorir els seus propis serveis publicitaris en detriment dels competidors
La Comissió Europea ha imposat una multa a Google de 2.950 milions d'euros per pràctiques "abusives" en el sector d'anuncis en línia. En concret, l'executiu comunitari acusa la multinacional estatunidenca d'afavorir els seus propis serveis de tecnologia de publicitat en detriment dels seus competidors. Segons s'indica en un comunicat publicat aquest divendres, Brussel·les ha exigit a l'empresa que posi fi a aquestes pràctiques "d'autopreferència" i que apliqui les mesures necessàries per eliminar "els seus conflictes d'interessos al llarg de la cadena de subministrament de tecnologia publicitària". En aquest sentit, la Comissió dona 60 dies de marge a Google perquè l'informi de les accions que pensa dur a terme per corregir la situació.
La decisió de la Comissió Europea s'emmarca dins una investigació iniciada el juny de l'any 2021 per avaluar possibles pràctiques anticompetitives per part del gegant nord-americà en el sector de la publicitat online. Segons les anàlisis de l'executiu, Google va abusar de la seva posició dominant dins aquest àmbit "almenys entre l'any 2014 i fins a data d'avui".
"La Comissió ha conclòs que les conductes analitzades tenien com a objectiu proporcionar intencionadament a AdX [la plataforma d'intercanvi d'anuncis de Google] un avantatge competitiu que podria haver exclòs les plataformes d'intercanvi publicitari que competien amb AdX", indica Brussel·les. "Això hauria reforçat el paper central d'AdX en la cadena de subministrament de tecnologia publicitària, així com la capacitat de Google per cobrir una tarifa més elevada pels seus serveis", afegeix l'executiu en el seu comunicat.
En el mateix escrit, la vicepresidenta executiva de la Comissió i responsable de la cartera de Competència, Teresa Ribera, recorda que, amb decisions com la d'aquest divendres, Brussel·les demostra que "no dubtarà a imposar remeis contundents". "Els mercats digitals existeixen per servir la ciutadania i han d'estar basats en la justícia i la confiança; i quan els mercats fallen, les institucions públiques han d'actuar per prevenir que els agents dominants abusin del seu poder", ha resumit.