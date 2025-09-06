Certificació de qualitat per al servei de farmàcia de l'Hospital Santa Maria de Lleida
La distinció incorpora aquest any l’atenció farmacèutica a les residències i centres de dia de Balàfia I i II
El Servei de Farmàcia i la Comissió Farmacoterapèutica de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (HUSM), que en els últims anys ha ampliat la certificació per al centre vacunal i els assajos clínics, ha renovat aquest mes d’agost la certificació de qualitat ISO 9001:2015.
Aquesta distinció, emesa per l’empresa certificadora Bureau Veritas, s’ha concedit per segona vegada en cinc anys. Aquest any, com a novetat, la certificació també inclou l’atenció farmacèutica a les residències i centres de dia per a persones de la tercera edat de Balàfia I i Balàfia II.