ESTIU
El setembre comença amb festes
Les Borges Blanques, Guissona, Agramunt, Tremp i els barris d’Instituts-Sant Ignasi i Turó de Gardeny a Lleida tenen programat un cap de setmana ple de música i activitats
A Guissona la ballada de gegants va tenir la presència de la Colla Gegantera de Poblenou. - LAIA PEDRÓS
La plaça de l’església d’Agramunt es va omplir d’assistents durant la Dansa dels Canuts i Rams. - LAIA PEDRÓS
Tremp va començar ahir les festes, que duraran fins dilluns. - AJUNTAMENT DE TREMP
Entrega de premis al Borgenc i al Garriguenc de l’Any. - AJUNTAMENT LES BORGES BLANQUES
Pregó, txupinasso, batucada a les festes del Turó de Gardeny. - JORDI ECHEVARRIA
Lectura del pregó de festes al barri Instituts-Sant Ignasi. - JORDI ECHEVARRIA
La demarcació de Lleida continua de festa major en un cap de setmana amb múltiples activitats i concerts. Guissona va donar ahir el tret de sortida a la seua festa major amb una cercavila amb els gegants i els capgrossos del municipi i la participació de la Colla Gegantera del Poblenou. També va tenir lloc el pregó inaugural a càrrec dels Bombers Voluntaris de Guissona. Entre les propostes per a avui dissabte hi ha l’actuació castellera amb els Castellers de Foix de Cubelles, els Castellers de Cerdanyola i els Margeners de Guissona.
La plaça de l’Església d’Agramunt es va omplir ahir amb l’escenificació de la Dansa dels Canuts i Rams, que va estrenar l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez. Cada dansaire rep un canut fins a esgotar existències i en cada edició és de disseny únic i està construït amb un tipus de fusta diferent. A Tremp, l’inici de festa va estar marcat per les Collanades, la primera edició del concurs de colles populars que va reunir més de divuit grups participants. Un dels actes més esperats arriba aquesta nit amb el concert del grup Els Catarres a la plaça Catalunya.
A les Borges Blanques van entregar els premis Olivera d’Or. L’educadora Odette Riu va ser distingida com Borgenca de l’Any, mentre que el setmanari Som Garrigues va rebre el premi al Garriguenc de l’Any. També hi va haver un taller de capgrossos i una cercavila de gegantons i música a la zona de penyes. Avui està previst el concert del grup The Tyets i la música de Dani6ix & Izzkid, Angangas i DJ Juanpa Claret.
El barri d’Instituts-Sant Ignasi de Lleida va tenir la lectura del pregó a càrrec de Ramón Corbella, la presentació de les pubilles i la música dels grups Música i Ànima i La Vaca Cega. El programa inclou avui una exposició de cotxes clàssics i una vermutada, entre altres activitats. El barri de Turó de Gardeny va arrancar ahir la seua festa gran amb un txupinasso i a ritme de la batucada Re-volta i avui té previstos l’espectacle del Màgic Xema i la música de l’orquestra Bolero Swing.