Xafardejar en parella enforteix el vincle i augmenta la felicitat, segons un estudi
Els rumors quotidians actuen com un llaç emocional que millora la complicitat i la qualitat de la relació
Investigadores de la Universitat de Califòrnia a Riverside (EUA) han descobert que les parelles que comparteixen xafarderies són més felices i mantenen un vincle més fort. L’estudi, publicat a la revista Journal of Social and Personal Relationships, va analitzar les converses quotidianes de 76 parelles, tant heterosexuals com homosexuals, i va concloure que, de mitjana, dediquen uns 38 minuts al dia a xafardejar, dels quals gairebé 30 minuts són amb la seva parella.
Els resultats mostren que les parelles del mateix sexe, especialment les de dones, informen de nivells més alts de felicitat i qualitat de relació. Segons els autors, aquest intercanvi de comentaris pot funcionar com una forma de vincle emocional i reforçar la sensació que ambdós membres estan “en el mateix equip”.
L’estudi suggereix que el xafardeig no ha de ser vist necessàriament com una conducta negativa, sinó com una eina que afavoreix la connexió, la confiança i fins i tot el benestar general de la relació.