Només quatre restaurants de Lleida reben l'acreditació que atorga l'Associació de Celíacs de Catalunya: "Sort que existiu"
Menjar sense gluten fora de casa segueix sent una assignatura pendent a les comarques de Ponent
Una acció tan quotidiana com és sortir a menjar fora de casa es converteix sovint en un maldecap per a les persones celíaques. Els plats sense gluten abunden a les cartes dels restaurants, però això no sempre és una garantia que siguin segurs. El principal problema és la contaminació creuada, és a dir, quan productes sense gluten entren en contacte amb d'altres que sí que contenen aquesta proteïna, siguin aliments, utensilis o superfícies. L'oferta de locals i comerços adreçats a oferir productes sense gluten ha anat en augment en els darrers anys, sobretot a grans ciutats com Barcelona i la seva àrea metropolitana. També ho ha fet a les comarques de Ponent, tot i que l'oferta encara és limitada i la majoria es concentra a Lleida.
Per als celíacs, "menjar sense gluten no és un capritx", remarca la doctora Susan Judas, metge de família i experta en microbiota, que assenyala que la digesta, encara que sigui mínima, d'aquesta proteïna que es troba al blat i a altres cereals pot afectar negativament la salut dels celíacs durant setmanes i fins i tot mesos.
Davant d'això, veu "normal" que els celíacs vagin "amb peus de plom" quan volen sortir a menjar fora de casa pel temor que els productes sense gluten puguin entrar en contacte amb d'altres que en contenen. La seva recomanació és que els celíacs escullin locals acreditats.
A les comarques de Ponent hi ha quatre restaurants que han rebut l'acreditació que atorga l'Associació de Celíacs de Catalunya. Tres pertanyen a cadenes de restauració – 2 a la Tagliatella i 1 al Viena-, mentre que l'altre és l'Abbiocco Brunch, un local amb una carta totalment sense gluten especialitzat en esmorzars i dinars.
L'Abbiocco va canviar mans fa un any, però els nous propietaris n'han mantingut el concepte: carta sense gluten i sense sucre. "Molta gent ens diu 'sort que existiu'", explica la propietària i xef, Marina Alió, que afegeix "creiem que és important que hi hagi locals com aquest perquè la gent que tingui qualsevol intolerància o dificultat alimentària pugui venir tranquil·la".
Alió també rebutja que es relacionin productes sense gluten amb productes "insípids" i diu que més d'un cop han hagut de convèncer els clients que el plat que s'estaven menjant no contenia gluten, ja que no notaven cap diferència pel que fa al gust.
1 de cada 100 persones és celíaca
La celiaquia és una malaltia crònica que fa que les persones que la pateixen reaccionin a la ingesta del gluten. Aquesta ingesta provoca lesions a les vellositats del budell prim i afecta la seva capacitat d'absorbir els nutrients dels aliments.
Es calcula que la malaltia afecta entre un 1% i un 2% de la població en els països occidentals. A més, costa de diagnosticar, ja que els símptomes varien d'una persona a una altra. Segons l'Associació de Celíacs de Catalunya, el 75% dels pacients no estan diagnosticats i a Catalunya es tarda una mitjana de 7 anys en diagnosticar a un adult.