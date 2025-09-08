Cap de setmana ple de festes
Solsona va començar ahir les de la Mare de Déu del Claustre, mentre continuaven les d’Agramunt, Guissona, Vielha e Mijaran o les Borges. La cultura popular i la música, protagonistes de les activitats
La província de Lleida s’ha omplert aquest cap de setmana d’alegria i diversió amb la celebració de més d’una desena de festes majors al llarg del territori. L’última en arrancar va ser la de Solsona, que va donar ahir el tret de sortida amb la 46a Pujada ciclista al Pi de la Torregassa, amb més d’un centenar de participants i la trabucada. A la nit hi va haver un Cant de Salve de l’Orfeó Nova Solsona i cantada d’havaneres. Els actes s’allargaran fins dijous amb el concert dels Catarres com a plat fort dimecres a la nit. A Vielha e Mijaran la festa va continuar ahir amb un dia ple d’activitats, entre les quals van destacar la carrera d’andròmines i la desfilada de fadrins i fadrines. També les Borges Blanques va tenir una jornada intensa d’activitats per a grans i petits, amb el primer concurs de llançament d’espardenya i diverses actuacions musicals que van allargar la festa fins ben entrada la matinada. A Guissona el dia es va iniciar amb una plantada de gegants i la trobada gegantera i va finalitzar amb el correfoc i els concerts d’Akelarre i DJ Bernat. La cultura popular es va apoderar de les activitats celebrades a Agramunt amb el tradicional Seguici Festiu i Los Balls de Poble. Per la seua banda, l’Àliga va celebrar el seu 30 aniversari.
També van continuar amb la festa major localitats com Tremp, on es va celebrar una cercavila amb els gegants i on la música es va allargar fins al matí per la Nit de Penyes. A Castelldans es va projectar una pel·lícula i hi va haver una cantada d’havaneres. Vilanova de Bellpuig va comptar amb un espectacle de dansa aèria i Juncosa va celebrar un vermut musical i La Cremallera hi va representar un espectacle. Així mateix, a Soses es van celebrar les tradicionals cassoles, que van reunir 42 colles amb més de 850 persones en un dinar al carrer Major.