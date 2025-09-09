SALUT
Crida a la prevenció contra l’alcoholisme fetal
Salut treballa per millorar l’atenció de les persones afectades. Reclamen més suport davant d’aquesta “discapacitat invisible”
El departament de Salut alerta sobre la importància de conscienciar i prevenir sobre els Trastorns de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), del qual es commemora avui el Dia Mundial. Els ocasiona el consum d’alcohol durant la gestació, amb una prevalença estimada a Europa de 19,8 casos per cada 1.000 habitants. Aquestes prevalences varien considerablement en funció, entre altres factors, dels determinants socials interseccionals, l’accés insuficient a serveis de salut sexual i reproductiva i de tractament de les addiccions i l’estigma.
Els TEAF són un conjunt de discapacitats físiques, cognitives, conductuals i socials que poden patir les persones exposades a l’alcohol durant la gestació. Són els trastorns del neurodesenvolupament més comuns i, en els casos més greus, poden ser molt incapacitants i afectar a llarg termini totes les esferes de la vida. A Catalunya, el departament de Salut impulsa la implementació del programa Embaràs sense alcohol i sense drogues, amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania i, de manera molt especial, les persones gestants i les del seu entorn sobre els riscos que comporta aquest consum.
Aquest any, les directrius de prevenció de l’exposició a l’alcohol en l’embaràs també s’han incorporat en l’àmbit pediàtric, en el marc del protocol Créixer amb salut, que reforça la promoció d’hàbits saludables des de la infància i l’adolescència. En aquest protocol, dirigit als equips de pediatria de tot Catalunya, s’ha incorporat un apartat específic sobre el cribratge del TEAF. Per la seua part, l’Associació Afasaf-Fasd recorda la importància de la prevenció i el suport a les persones afectades per aquesta “discapacitat invisible”. Així mateix, va reivindicar polítiques públiques específiques per millorar la seua qualitat de vida. Actualment s’estima que entre un 1% i un 5% de la població podria estar afectada per TEAF, encara que gran part dels casos continuen sense diagnosticar. El proper 18 de setembre, el Club Tennis Lleida acollirà una desfilada de moda solidària per visualitzar el TEAF.