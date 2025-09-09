ENTITATS
Exigeixen una educació inclusiva real i efectiva
La Federació Allem denuncia falta de recursos per als més de 140 alumnes matriculats en els seus centres especials a les comarques lleidatanes en l’inici del curs
Les famílies i els professionals vinculats a l’educació especial van constatar ahir, primer dia del curs (vegeu les pàgines 3 a 5), amb “frustració” la falta d’avenços en matèria d’inclusió. Dincat, que representa 56 centres d’educació especial de Catalunya, va denunciar que, malgrat transcórrer vuit anys des de l’aprovació del decret 150, el desplegament continua encallat i més de 45.000 alumnes de tot Catalunya no tenen garantits drets fonamentals com per exemple l’accés en igualtat de condicions, la participació activa i l’assoliment d’aprenentatges bàsics. També va assegurar que la situació és de bloqueig i cada setembre es repeteix el mateix escenari amb “bones intencions però pocs avenços concrets”.
Per la seua part, Glòria Juan, representant d’Educació a Dincat, va assenyalar que “no podem permetre que la inclusió escolar continuï sent una promesa pendent” i va afegir que “els nens i joves amb discapacitat intel·lectual necessiten suport i oportunitats des del primer dia de curs”.
A les comarques lleidatanes, la Federació Allem agrupa divuit entitats socials, de les quals cinc tenen escola especial amb un total de 140 alumnes matriculats aquest curs. Ambdós federacions demanen a Educació una millor planificació i coordinació de recursos i serveis de suport, una aposta real pels centres d’educació especial i la revisió de ràtios i perfils de professionals. Així mateix, van assenyalar que el perfil dels alumnes està canviant i cal adaptar-se a aquests casos. També van demanar més recursos especialitzats a les escoles ordinàries i formació continuada i de qualitat per a docents i especialistes. Finalment, plantegen incloure programes de transició a la vida adulta i Formació Professional adaptada, així com millor orientació en l’etapa de l’ESO.