El govern espanyol aprova l’avantprojecte de la llei que prohibeix fumar en terrasses o piscines
Equipara els cigarros electrònics als convencionals
El govern espanyol ha aprovat l’avantprojecte de la llei antitabac que equipara els cigarros electrònics als convencionals i prohibeix fumar i vapejar en nous espais com les terrasses d’hostaleria, piscines o marquesines del transport. El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a la nova normativa antitabac, que defineix nous espais sense fum, encara que finalment no introdueix l’empaquetament genèric.
La ministra de sanitat, Mónica García, ha assegurat que aquesta "profunda reforma" suposarà un "pas important en la lluita contra el tabaquisme" i ha defensat que posa el dret a la salut i la llibertat de respirar aire net i "viure més i millor" per davant dels interessos comercials.