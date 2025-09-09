Protecció Civil desactiva l'alerta de l'Inuncat després d'un episodi de pluges sense incidències destacades
El Servei Meteorològic preveu pluges de fins a 20 litres en mitja hora aquesta tarda a diversos punts del país
Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla d'emergències Inuncat després d'un episodi de pluges sense incidències destacades. De les darreres hores destaquen els 80,7 litres caiguts a Castellnou de Bages (Bages), els 52,2 d'Artés (Bages), els 51,9 de Torredembarra (Tarragonès) o els 48,8 de Vila-rodona (Alt Camp). Per a aquest dimarts a la tarda es mantenen les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de pluges sobretot al Pirineu i Prepirineu, per la qual cosa el pla es manté en prealerta. La previsió marca intensitats de fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora i les pluges també poden afectar les comarques de la Catalunya Central, el Penedès, el Camp de Tarragona i alguns punts de les comarques de Girona.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 213 trucades que han generat 142 incidents. El 21,88% s'han fet des del Tarragonès, el 20% des del Baix Penedès i l'11,25% des del Baix Camp. Les incidències més nombroses han estat per inundacions i per incidències relacionades amb el trànsit i alguns rescats de persones.
Des d'ahir, els Bombers han atès 90 avisos relacionats amb les tempestes. La majoria s'han concentrat a les primeres hores del dia i han estat per retirar arbres o altres elements de la via pública, així com incidències per acumulacions d'aigua i problemes en desaigües i canalitzacions. Cap d'elles greu.