Balaguer acollirà la tercera edició de La Murga per fomentar el talent local

Un moment de la presentació de La Murga, ahir. - PAERIA DE BALAGUER

REDACCIÓ

La tercera edició de la Mostra de Música Local de Balaguer, La Murga, se celebrarà els dies 31 d’octubre i 1 de novembre, coincidint amb la Castanyada. L’objectiu és donar visibilitat a la cultura musical de la ciutat, apostant per la promoció del talent local. Per això, des de l’àrea de Joventut de la Paeria en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música i una comissió organitzadora, s’han programat diferents concerts que es faran a l’Escola Municipal de Música i al pavelló Molí de l’Esquerrà.

Els actes començaran el 31 d’octubre a partir de les 19.00 hores, a l’escenari situat a l’Escola de Música, on actuaran Daniel R Cañada, Meia Rox i Vermouth Flames, i a la nit, els concerts seguiran al pavelló Molí de l’Esquerrà amb Guimol i Xavi, El Gitano de Balaguer, Utp-X, ELLA Grupo i Hao Band.

El dissabte 1 de novembre, serà el torn de Guillén Pedra, Perifèrics i Maria Fernández, i també se celebrarà un vermut electrònic.

Els concerts es completaran amb Lo Fill del Sisco’l Teto, Vent de Ponent i Aire Flamenco. A la nit també actuaran Sil & The Band, Círculo de Borneo, Somnis, Código 13 i Disorder i la música seguirà ben entrada la matinada amb Maria y Sus Kogollos, Rehenes, Saüc, The Referents i Jet-Lag.

