MÚSICA
Balaguer acollirà la tercera edició de La Murga per fomentar el talent local
La tercera edició de la Mostra de Música Local de Balaguer, La Murga, se celebrarà els dies 31 d’octubre i 1 de novembre, coincidint amb la Castanyada. L’objectiu és donar visibilitat a la cultura musical de la ciutat, apostant per la promoció del talent local. Per això, des de l’àrea de Joventut de la Paeria en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música i una comissió organitzadora, s’han programat diferents concerts que es faran a l’Escola Municipal de Música i al pavelló Molí de l’Esquerrà.
Els actes començaran el 31 d’octubre a partir de les 19.00 hores, a l’escenari situat a l’Escola de Música, on actuaran Daniel R Cañada, Meia Rox i Vermouth Flames, i a la nit, els concerts seguiran al pavelló Molí de l’Esquerrà amb Guimol i Xavi, El Gitano de Balaguer, Utp-X, ELLA Grupo i Hao Band.
El dissabte 1 de novembre, serà el torn de Guillén Pedra, Perifèrics i Maria Fernández, i també se celebrarà un vermut electrònic.
Els concerts es completaran amb Lo Fill del Sisco’l Teto, Vent de Ponent i Aire Flamenco. A la nit també actuaran Sil & The Band, Círculo de Borneo, Somnis, Código 13 i Disorder i la música seguirà ben entrada la matinada amb Maria y Sus Kogollos, Rehenes, Saüc, The Referents i Jet-Lag.