Com preparar un suc de cogombre amb proteïna per guanyar massa muscular i tornar-se més fort
Una opció lleugera, refrescant i cada vegada més popular als gimnasos
El suc de cogombre amb proteïna en pols s’ha posicionat com una de les opcions més demandades entre els esportistes espanyols durant aquest 2025. Aquesta beguda, que combina les propietats hidratants del cogombre amb els beneficis de la proteïna, ofereix una alternativa lleugera i refrescant als tradicionals batuts lactis per als qui assisteixen regularment al gimnàs. Els experts en nutrició esportiva assenyalen que aquesta combinació resulta especialment beneficiosa per a la recuperació muscular després de l’entrenament, sense la càrrega calòrica d’altres opcions.
La proteïna constitueix un pilar fonamental en l’alimentació de qualsevol persona que realitzi activitat física regular. Segons dades del Consell Superior d’Esports, el 78% dels espanyols que van al gimnàs almenys tres vegades per setmana busca complementar la seua dieta amb aportacions proteiques addicionals. El consum d’aquest nutrient és essencial per als qui desitgen millorar el seu rendiment físic, incrementar massa muscular o facilitar la recuperació després de l’exercici. Durant els entrenaments de força o resistència, l’organisme demanda més quantitat de proteïnes per reparar les fibres musculars que es deterioren amb l’activitat intensa.
El mercat ofereix nombroses fonts proteiques, tant d’origen animal com a vegetal, però la tendència actual s’inclina cap a opcions més lleugeres i digestives. Els suplements de proteïna en pols, elaborats a base de sèrum lacti, soja, caseïna o barreges vegetals, faciliten cobrir els requeriments diaris, especialment després de l’activitat física. La majoria de nutricionistes esportius coincideix que el moment òptim per a la ingesta proteica és immediatament després de l’entrenament, aprofitant la denominada finestra anabòlica, període en què el múscul assimila millor els nutrients.
Com preparar el suc de cogombre amb proteïna a casa
Elaborar aquesta beguda revitalitzant resulta senzill i requereix pocs ingredients. La recepta bàsica inclou un cogombre gran, aproximadament 250 ml d’aigua freda, una mesura de proteïna en pols (uns 30 grams), el suc d’un llimó, i opcionalment fulles de menta, endolcidor sota en calories i gel al gust. El procés de preparació no porta més de cinc minuts i pot adaptar-se segons preferències personals.
Per elaborar-lo correctament, hem de rentar i pelar el cogombre abans de tallar-lo a trossos petits. A continuació, col·loquem tots els ingredients a la liquadora: el cogombre trossejat, l’aigua, el suc de llimó espremut, la proteïna en pols i, si ho desitgem, els fulles de menta. Barregem fins obtenir una beguda homogènia, afegim gel i endolcidor segons el nostre gust, i liqüem novament per integrar tots els elements a la perfecció. El resultat és una beguda refrescant que podem consumir immediatament o conservar refrigerada per unes hores.
Propietats nutricionals i beneficis per a la salut
Cada ingredient d’aquest suc aporta beneficis específics que potencien el seu valor nutricional. El cogombre, component principal, destaca pel seu elevat contingut en aigua (supera el 95%), la qual cosa afavoreix la hidratació després de l’exercici. A més, conté minerals essencials com a potassi i magnesi, i aporta antioxidants i compostos antiinflamatoris que contribueixen al benestar general de l’organisme. La seua baixa aportació calòrica (tot just 15 kcal per cada 100 grams) el converteix en aliat per als qui controlen el seu pes.
La proteïna en pols constitueix l’element nutritiu fonamental d’aquesta beguda. Segons l’Associació Espanyola de Dietistes-Nutricionistes, aquest component resulta crucial per a la recuperació muscular, ajuda a preservar i desenvolupar massa magra, i augmenta la sensació de sacietat. Un estudi publicat per la Universidad Complutense de Madrid el gener de 2025 va demostrar que els esportistes que consumin proteïna en els 30 minuts posteriors a l’entrenament experimenten una recuperació muscular un 27% més eficient.
El suc de llimó aporta vitamina C, fonamental per enfortir el sistema immunitari i facilitar l’absorció del ferro. Les seues propietats antioxidants combaten els radicals lliures generats durant l’exercici intens. Per la seua part, la menta no només proporciona frescor, sinó que pot alleujar molèsties digestives lleus i millorar la sensació de benestar després de l’exercici.
Per què triar el suc de cogombre davant altres opcions proteiques?
El suc de cogombre amb proteïna presenta avantatges significatius davant altres alternatives habituals en l’àmbit esportiu. A diferència dels batuts elaborats amb llet, aquesta beguda resulta adequada per a persones amb intolerància a la lactosa o els qui segueixen dietes veganes. La seua lleugeresa facilita la digestió després de l’exercici, moment en què el sistema digestiu pot mostrar-se més sensible. El caràcter refrescant del cogombre el converteix en opció ideal per als mesos càlids, quan els batuts lactis poden resultar massa pesats.
Un altre avantatge destacable és la seua versatilitat. La recepta bàsica admet nombroses variacions: podem afegir espinacs per incrementar l’aportació de ferro, incloure gingebre per potenciar les seues propietats antiinflamatòries, o incorporar una cullerada de llavors de xia per augmentar el contingut en omega-3. Segons dades de la plataforma de tendències culinàries GastroTrends, les recerques de receptes de sucs verds amb proteïna han augmentat un 65% a Espanya durant el primer trimestre de 2025.