Èxit de públic a les festes de Solsona

L’espectacle familiar ‘Embolic’ va ser un èxit de participació dimarts, a la plaça U d’Octubre. - COP MÈDIA / AJUNTAMENT DE SOLSONA

REDACCIÓ

La festa major de Solsona acaba avui després de quatre dies atapeïts d’activitats per a totes les edats que han estat un èxit de participació, segons va valorar ahir l’ajuntament del municipi. Un concert d’banda Els Catarres havia de posar el colofó a la jornada d’ahir, per al qual, al tancament d’aquesta edició, hi havia més de 1.600 invitacions repartides i, dimarts, la plaça U d’Octubre es va abarrotar de públic amb l’espectacle de clown Embolic. Abans, divendres, el concert de Roger Mas i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona va reunir 840 assistents.

