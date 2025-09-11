El papa Lleó XIV rep el bisbe de Lleida
El nou bisbe lleidatà, ordenat a la Catedral després de 57 anys sense aquesta cerimònia, ha demanat al Sant Pare "no cansar-se mai de treballar per la pau"
El Papa Lleó XIV ha rebut avui al nou bisbe de Lleida, Daniel Palau. Durant la trobada, el prelat lleidatà ha traslladat al Sant Pare la petició que "no es cansi mai de treballar per la pau al món", en un context internacional marcat per diversos conflictes actius.
La visita es produeix poc després de l'ordenació episcopal de Daniel Palau a la Catedral de Lleida, una cerimònia històrica que no es celebrava en aquest temple des de fa 57 anys. Amb només 52 anys, Palau s'ha convertit en un dels bisbes més joves de l'Estat espanyol després de substituir Salvador Giménez, qui es retira després d'una dècada al capdavant de la diòcesi lleidatana.