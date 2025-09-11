SALUT
Quan parlar pot salvar una vida
Familiars i entitats reclamen més recursos per a l’atenció i la prevenció del suïcidi, sobretot entre els més joves. Acte reivindicatiu i d’homenatge a la plaça Ricard Viñes
Trencar el silenci per salvar vides i reivindicar la necessitat de més recursos per continuar apostant per la prevenció contra el suïcidi. Van ser els principals missatges de les persones que van participar ahir en l’acte organitzat pel Servei de Suport al Dol de Ponent en el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, que es va celebrar a la plaça Ricard Viñes. Les protagonistes van ser les famílies, per donar-los veu i que poguessin aportar el seu testimoni. La Marina, la mare del Daniel, de 15 anys i que es va treure la vida aquest estiu, va reclamar, acompanyada de la seua germana Alicia, que “des de petits, tant a casa com a les escoles, es parli de la importància de l’empatia cap als altres, per evitar situacions d’assetjament, i que també sàpiguen tots els recursos que tenen a la seua disposició per demanar ajuda si la necessiten”. Les dos van defensar que “parlar és vida”. Per la seua part, l’Eva, la germana del Juan Jesús, també va instar la societat a pensar “què està fallant i què podem fer cadascun de nosaltres per ajudar els altres” i va recordar a les persones “que estan patint que demanin ajuda i que es deixin ajudar”.
Segons les últimes dades publicades per l’INE, l’any passat hi va haver 34 suïcidis a les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa un repunt respecte al 2023, quan n’hi va haver 31.
Així, Begoña Giménez, psicòloga i coordinadora de Suport al Dol de Ponent, va assenyalar que “les xifres estan una mica disfressades perquè no totes les morts que es produeixen per suïcidi estan reconegudes com a tals, per la qual cosa serien moltes més”. A més, va destacar que “el que ens preocupa molt també és que per cada suïcidi consumat hi ha entre 10 i 30 temptatives, la qual cosa significa que hi ha un gran sofriment”. Segons Giménez, s’ha millorat l’atenció a Lleida, però va assegurar que els recursos continuen sent insuficients. “Has d’acudir a la salut privada o a entitats com la nostra, que vivim com podem de les subvencions i dels donatius, per la qual cosa falta molt per fer”, va assegurar. Concretament, va dir que falten recursos per a entitats dedicades a la salut mental i un veritable desenvolupament dels plans de prevenció amb la implicació de les institucions, a banda de recursos en escoles i instituts per treballar l’educació emocional. Amb el missatge que parlar pot salvar vides, l’entitat ha centrat la seua campanya d’aquest any en la importància de la comunitat. A l’acte també van assistir autoritats com l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va destacar que la Paeria ha incrementat recursos en atenció psicològica; la directora territorial de Salut, Rosa Pérez, i la vicepresidenta de la diputació, Sandra Castro, entre d’altres.
Busquen possibles biomarcadors del risc de la conducta suïcida
Un recent estudi científic portat a terme a l’Hospital Clínic i liderat pel doctor lleidatà Antoni Benabarre aporta noves pistes per entendre millor els factors biològics i ambientals que intervenen en el suïcidi.
Els investigadors d’aquest treball, en el qual també es troben les lleidatanes Carme Barrot i Marina Mitjans, investigadores i professores de la Universitat de Barcelona, han comparat persones amb trastorn bipolar amb i sense intents de suïcidi, així com un grup de control sense diagnòstic psiquiàtric. Així, l’anàlisi ha permès identificar possibles biomarcadors de risc de conducta suïcida, segons va destacar Mitjans.