Zara haurà d’indemnitzar amb gairebé 100.000 euros una treballadora acomiadada per furt
El Tribunal Superior de Justícia de Madrid declara improcedent l’acomiadament en considerar que l’empresa va vulnerar el dret a la intimitat en registrar la seua taquilla sense previ avís
Una treballadora de Zara que va ser acomiadada per furt rebrà una indemnització propera als 100.000 euros després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. El tribunal ha determinat que l’empresa va vulnerar el dret fonamental a la intimitat de l’empleada en registrar la seua taquilla sense informar-lo prèviament, la qual cosa ha convertit l’acomiadament disciplinari en improcedent. La decisió judicial obliga Inditex a elegir entre readmetre la treballadora o abonar una indemnització de 98.243,72 euros.
F., com s’identifica la treballadora en la sentència, portava 24 anys treballant per a Inditex, on percebia un salari mensual d’aproximadament 3.850 euros bruts. A finals de 2023, l’empleada es trobava de baixa per motius de salut quan la direcció de la botiga va decidir fer unes reformes que incloïen la renovació dels armariets del personal. Durant aquest procés, l’empresa va procedir a obrir la taquilla de F. en presència de la subdirectora de la botiga, el cap d’obra i representants sindicals, però sense informar ni convocar la mateixa treballadora afectada.
A l’interior de l’armariet, van trobar cinc articles de la botiga que encara conservaven les etiquetes. L’empresa va sol·licitar a la treballadora que presentés els comprovants de compra dels esmentats productes, però F. no va poder justificar la seua adquisició. Zara va comprovar que almenys un parell de sabates no constava com venut en els seus registres, el que va portar a la direcció a formalitzar l’acomiadament disciplinari el març de 2024, emparant-se amb el conveni del sector tèxtil de Madrid, que considera el furt o apropiació indeguda com una infracció molt greu.
L'escorcoll de la taquilla: punt clau en la sentència
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha estat contundent en assenyalar que Zara va vulnerar el dret fonamental a la intimitat de la treballadora. El tribunal considera que l'escorcoll de la taquilla es va realitzar de manera irregular en no haver informat prèviament l’empleada ni haver-la convocat per ser present durant el procediment, malgrat trobar-se de baixa mèdica.
Aquest incompliment dels protocols legals establerts per als registres en l’àmbit laboral ha resultat determinant per a la declaració d’improcedència de l’acomiadament. La decisió judicial estableix que Inditex haurà d’optar entre readmetre la treballadora al seu lloc o indemnitzar-la amb una quantitat que ascendeix a gairebé 100.000 euros en total, dividits en 90.742,72 euros per l’acomiadament improcedent i 7.501 euros addicionals com a compensació per la vulneració del seu dret a la intimitat.
És important assenyalar que F. va decidir impugnar la decisió de l’empresa davant dels tribunals mentre continuava de baixa mèdica, al·legant tant el caràcter improcedent de l’acomiadament com la vulneració dels seus drets fonamentals. El cas posa de manifest la importància de seguir els procediments legals establerts en matèria de registres d’efectes personals dels treballadors, fins i tot quan existeixen sospites fundades de conductes que podrien justificar un acomiadament disciplinari.
Drets dels treballadors davant d'escorcolls empresarials
La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid estableix un important precedent sobre els límits del poder de control empresarial i la protecció dels drets fonamentals dels treballadors. Segons el marc legal espanyol, els escorcolls en taquilles i efectes personals dels empleats s’han de realitzar respectant al màxim la dignitat i intimitat del treballador, i en presència d’un representant legal dels treballadors o, en la seua absència, d’un altre treballador de l’empresa.
L’article 18 de l’Estatut dels Treballadors regula específicament aquests registres, establint garanties per protegir els drets fonamentals. En aquest cas, encara que l’empresa comptava amb representants sindicals durant el registre, el tribunal ha considerat que l’absència de comunicació prèvia a la treballadora afectada constitueix una vulneració greu que invalida les proves obtingudes i, per tant, el fonament de l’acomiadament disciplinari.
Els experts en dret laboral assenyalen que aquest tipus de sentències reforcen la protecció dels drets fonamentals en l’àmbit laboral, obligant les empreses a ser extremadament acurades en els procediments que puguin afectar la intimitat dels seus treballadors, fins i tot quan existeixin indicis raonables de conductes irregulars que poguessin justificar mesures disciplinàries.