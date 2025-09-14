FIRES
L’univers manga envaeix Lleida
En la primera MangaCon, que reuneix centenars de persones als Camps Elisis. Els participants destaquen el boom del sector amb importants influencers i aficionats de totes les edats
Des de primera hora del matí, desenes de persones van fer cua per poder accedir a la MangaCon, la primera fira de l’univers anime que se celebra a Lleida i que ja ha superat les expectatives, amb més de 3.000 assistents només dissabte. Se celebra aquest cap de setmana al pavelló 4 de Fira de Lleida, als Camps Elisis, i en la primera jornada ja comptava amb més de 1.500 entrades anticipades venudes. “Espectacular.” Així va definir la resposta del públic Ivan Carrasco, director de continguts de l’associació Starraco Unlimited, que impulsa la fira amb Turisme de Lleida. “Tres hores després d’obrir portes, encara hi ha cua per entrar. Ningú s’ha queixat per haver de fer cua, al contrari, ens donen les gràcies per fer aquesta fira a Lleida”, va destacar.
Amb visitants de Barcelona, Tarragona, Saragossa, Barbastre i Girona, Carrasco va assenyalar que el manga, l’anime i els videojocs “funcionen molt bé amb les famílies i uneixen moltes generacions”. Els visitants poden trobar tota mena de productes vinculats als còmics, novel·les gràfiques i pel·lícules d’animació de cultura japonesa, a més de tallers, concursos, zones de jocs i actuacions de cançons anime (anisingers), exhibicions de k-pop i j-pop. No falten les demostracions de cosplay, amb persones disfressades dels seus personatges favorits.
Els otaku (fanàtics de la cultura japonesa) tenen a la MangaCon l’oportunitat de comprar tota mena de productes. La Sara i la Vanessa venen des de Barcelona i no van dubtar a aplaudir la resposta dels visitants. “L’acollida és brutal”, van assenyalar. Sobre el sector, van afirmar que cada vegada està més en alça perquè “cada vegada surten més de l’armari els friquis i els otakus i també tenen més impuls a les xarxes socials”.
Els jocs de taula i de rol també tenen un espai important al saló. Un bon aparador per a la divulgació del lleure alternatiu, segons va destacar David Estefanell, president de l’associació lleidatana AleaLleida. “Som un espai segur i inclusiu”, va assenyalar, i va explicar que aquest tipus de jocs afavoreixen la socialització, a més de la racionalització. “Hi ha problemes matemàtics, càlculs, improvisació o teatre, i sense haver d’utilitzar pantalles”, va defensar.