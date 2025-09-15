La Pedalada Popular de Lleida tindrà la Rambla de Ferran com a nou epicentre
L'esdeveniment se celebra el pròxim diumenge en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i oferirà activitats complementàries per a tots els públics
La tradicional Pedalada Popular de Lleida estrenarà enguany un nou punt neuràlgic a la Rambla de Ferran, des d'on s'iniciarà l'activitat el diumenge 21 de setembre. La sortida està prevista a les 11.00 hores, moment en què els participants començaran un recorregut circular de 9 quilòmetres que arribarà fins al barri de la Bordeta abans de tornar al punt d'inici, permetent als ciclistes gaudir d'espais habitualment dominats pel trànsit motoritzat.
Emmarcada dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2025, aquesta iniciativa busca conscienciar la ciutadania sobre els beneficis de la mobilitat activa, tant per a la salut personal com per al medi ambient. L'Ajuntament de Lleida pretén així fomentar alternatives de desplaçament més sostenibles, prioritzant els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic per sobre del vehicle privat.
L'activitat no requereix inscripció prèvia i els participants podran recollir la seva matrícula a partir de les 9.30 hores del mateix diumenge. El recorregut ha estat dissenyat perquè sigui accessible per a persones de totes les edats i condicions físiques, reforçant el caràcter inclusiu de l'esdeveniment.
Activitats complementàries durant tota la jornada
A més de la pedalada, els assistents podran gaudir d'un ampli ventall d'activitats paral·leles durant tot el matí. Entre les propostes destaca un taller de reparació de bicicletes a càrrec de Cicles Fransi, diversos sortejos de material ciclista ofert per les empreses col·laboradores, i un avituallament amb fruita de proximitat procedent de l'Horta de Lleida i un punt d'aigua facilitat per Aqualia.
Una de les activitats més esperades serà la sessió d'animació d'XTROMBA, una proposta d'entrenament mitjançant el ball adaptada a totes les edats i amb un clar objectiu d'inclusió. La jornada culminarà amb el sorteig de diversos elements de material ciclista aportats per les nombroses empreses que donen suport a la iniciativa.
Noves col·laboracions i suport empresarial
Com a novetat d'aquesta edició, la Pedalada Popular s'organitza conjuntament amb el Club Ciclista Terraferma, consolidant així la col·laboració entre l'administració local i les entitats esportives de la ciutat.
Més propostes dins la Setmana de la Mobilitat
La Paeria està ultimant altres activitats que es desenvoluparan durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2025, com ara un taller formatiu adreçat a conductors de vehicles de mobilitat personal. També es prepara la segona edició de la iniciativa "Un mes sense el meu cotxe", que desafia els lleidatans a prescindir del vehicle privat durant 30 dies per experimentar alternatives de transport més sostenibles.