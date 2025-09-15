CINE
El Tabaca Film Fest abaixa el teló amb un miler d’espectadors
‘El Príncep’, del català Àlex Sardà, guanya el primer premi del certamen
Des de dijous passat i fins ahir diumenge, el Tabac Film Fest va transformar la localitat de Gerri de la Sal en capital pirinenca del cine mitològic, amb la projecció de 49 curtmetratges, un miler d’espectadors i un programa d’activitats paral·leles que va captivar públic i cineastes. L’edifici del Reial Alfolí de la Sal va acollir dissabte a la nit la gala de lliurament de premis de la segona edició d’aquest festival, dirigit per Ivana Miño, Gisela Arnao i Laia Gabriel.
El primer premi Tabaca va recaure en el migmetratge El Príncep, del cineasta català Àlex Sardà, un film en què Artur (personatge interpretat per Enric Auquer), ballarí en una companyia de dansa contemporània, actua com el príncep d’un regne fet a la seua mesura. El jurat, format pel director i guionista Pau Freixas i les actrius Nausicaa Bonnín i Claudia Riera, va atorgar els 1.000 euros del premi a aquesta cinta “per la seua direcció, interpretacions i nivell tècnic; té un art narratiu preciós, en el qual la trama i l’univers que descriu encaixen perfectament amb l’objecte del premi: el mite i l’arrel”.
El segon premi, dotat amb 500 euros, va ser per al documental Wainitai, de Pablo García-Vizcarra. El premi Gea internacional, dotat amb 600 euros, va correspondre al curt veneçolà Audio y el Caimán, d’Andreu I. Estrada. El premi Biterna, també de 600 euros, sobre mitologia pirinenca va viatjar al País Basc amb el curt Erreka Zoko Hortan, d’Ekaitz Bertiz. En aquesta categoria va rebre una menció Els Simiots, de Jordi Busquets.
Finalment, el premi del públic, dotat amb 300 euros, va ser per a Púca, de l’irlandès Conor Kennedy, que va ser present a l’acte. Així mateix, també es va revelar el premi Ofita, un guardó sorpresa atorgat per l’ajuntament de Baix Pallars, que va ser per a Spot in the World, de Carlos Robisno.
Tots els curtmetratges guanyadors van rebre també uns trofeus creats per l’artista pallarès Aaron Pérez, unes peces úniques de sal inspirades en la llegenda de la Geganta Adormida, una muntanya local amb silueta de dona ajaguda.
L’organització va assenyalar que, després de les activitats d’ahir, es van superar els 700 participants, xifra a què cal sumar els visitants de l’exposició El Mite Emmascarat, de la fotògrafa nord-americana Ashley Suszczynski, que també va visitar Gerri de la Sal. La mostra es podrà veure fins al dia 30.