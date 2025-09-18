SALUT
Art i salut contra la solitud
Deu usuàries del CAP Bordeta-Mangraners es reunien els dimarts des del novembre en un projecte amb la Panera. Acompanyades per l’artista Gemma París, exposaran la seua obra al febrer
“Estava desitjant que arribés dimarts.” Així es va expressar ahir una de les deu usuàries del CAP Bordeta-Mangraners que han participat en el projecte Als Marges, juntament amb l’artista Gemma París. L’activitat s’emmarca dins de la primera convocatòria d’Eixart. Art i salut, en col·laboració amb el Centre d’Art la Panera, i que impulsen els departaments de Salut i Cultura. L’objectiu és portar a terme projectes artístics en quatre centres d’atenció primària, entre els quals aquest de Lleida, per promoure l’art com a “eina de millora del benestar emocional”. En aquest cas, la lluita contra la solitud era la prioritat. Ahir es van presentar els resultats, obres que, juntament amb tot el procés creatiu que han desenvolupat des del novembre passat, seran exposats a la Panera el mes de febrer vinent.
Les dos conselleries van defensar que el projecte és una manera de “fer arribar l’art en totes les seues disciplines a totes les persones i, sobretot, a aquells més vulnerables”. Així mateix, van assenyalar que aquestes iniciatives milloren el benestar emocional i la salut de la ciutadania. La directora del CAP Bordeta-Mangraners, Montse Rives, va constatar que els pacients experimenten una millora quan entren al món de l’art. “Unir art i salut ha estat bo, perquè avui dia ens sentim sols i hem de combatre aquesta solitud”, va destacar. Per això, va avançar que una de les seues línies serà seguir amb aquest projecte perquè “l’esperança de vida està molt relacionada amb tenir una xarxa social més o menys sòlida”.
Per la seua part, París va assegurar que en l’exposició del proper febrer inclourà les dos obres tèxtils que han confeccionat les usuàries i també altres que ha anat fent ella durant aquest projecte creatiu. “Han après, però jo també d’elles”, va assenyalar emocionada.
“Ha estat una experiència molt enriquidora que ens ha donat més vida”
Usuàries que han participat en el projecte com a artistes van destacar ahir que “ha estat una experiència molt enriquidora, que ens ha fet sentir més realitzades”. Fins i tot, alguna va afegir que “ens ha donat més vida i ànim, fent-nos sentir importants, útils i aprendre coses noves”. En la presentació d’ahir eren presents algunes de les usuàries, com la Luisa, la Lolita i la Blanca. Totes van destacar que es van sentir “molt a gust” i que una de les coses que més els ha agradat és “estar amb les companyes, parlar de tot, i com de bonic ha quedat”, amb referència als dos tapissos que han fet totes juntes juntament amb Gemma París. “Ja els he dit que si tornen a fer una cosa així, que m’hi apuntin,” va remarcar una de les usuàries. “Tot el que sigui compartir i aprendre, ho trobo molt bé, perquè t’omple molt i al final fas una xarxa d’amigues”, van coincidir.
Per la seua part, l’artista Gemma París va explicar que el projecte es basa en les espècies vegetals que naixen de manera silvestre, molt lligat al territori agrícola de Lleida. “No tenen l’estatus que tenen les espècies conreades, però també són necessàries per a l’ecosistema i s’han utilitzat de forma ancestral”, va dir. Això li ha servit, va afegir, com a metàfora amb les persones. “Per temes d’edat o de caràcter, algunes queden arraconades, invisibilitzades, i volia que elles se sentissin empoderades pel que són”, va assegurar. Així, l’artista va unir l’agricultura i la botànica amb la costura per confeccionar els dos tapissos. “Aquestes usuàries tenen una mitjana de 80 anys i totes tenen coneixement de costura, tot i que potser l’han anat perdent”, va destacar.En una primera part del projecte, van treballar el dibuix a partir d’espècies vegetals i arxius botànics i, després, van començar a dissenyar les banderes tèxtils. “Aquí és quan els vaig demanar la seua experiència per construir aquestes obres en aquest format”, va assegurar. Així mateix, també s’està treballant en una publicació que recollirà l’experiència i que es presentarà en l’exposició a la Panera el 21 de febrer, segons va explicar la directora de l’equipament, Roser Sanjuan.