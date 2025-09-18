SEGRE
Mor un home a Lleida després de ser agredit mentre passejava els seus gossos

Voluntaris de Carrefour ajuden Aremi amb tasques de manteniment

REDACCIÓ

Treballadors de Carrefour van destinar ahir la seua jornada laboral a ajudar l’Associació Aremi. Una iniciativa que sorgeix del Dia de la Bona Gent, organitzada per Carrefour i la seua Fundació per millorar i condicionar espais. A l’entitat, els voluntaris van fer diverses tasques de manteniment, com pintar el hall. A nivell estatal, es va destinar la jornada laboral de més de 1.300 persones que han sol·licitat participar en el programa.

