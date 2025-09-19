INVESTIGACIÓ
Una revista per inspirar futurs científics a Lleida
‘LleidaLab’ és la primera publicació de divulgació de ciència de Ponent. De l’IRBLleida i alumnes de l’Escola d’Art
L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) i l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (EAM) van presentar ahir LleidaLab, la primera revista de divulgació científica de Ponent. La proposta vol despertar la curiositat dels joves per la ciència i incrementar el seu interès per la investigació, fomentant el seu pensament crític. El primer número de la publicació s’ha editat en format digital i físic i, entre les seccions que inclou, s’hi poden trobar articles que desmunten mites científics, curiositats d’animals o un monogràfic dels guanyadors dels últims premis Nobel. Els textos divulgatius dels investigadors de l’IRBLleida venen acompanyats de les il·lustracions i el disseny d’alumnes de l’EAM.
La gerent de l’IRBLleida, Eva López, va destacar que la publicació permetrà donar a conèixer la ciència que es fa en el centre. Per la seua banda, Carles Bordons, director de l’EAM, va explicar que el projecte ha permès als estudiants dels cicles de disseny gràfic, fotografia, il·lustració i animació aplicar els coneixements apresos en un context professional.
Paral·lelament, s’oferirà als instituts la possibilitat de rebre una conferència de la mà d’un investigador o investigadora de l’IRBLleida. Les xerrades aniran orientades a l’alumnat dels cursos de primer de Batxillerat i exposaran un dels temes tractats a la revista.